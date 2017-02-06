T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別

T.O.P將在9日入伍服役。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」成員T.O.P將在本月9日入伍服役，讓粉絲相當不捨，距離入伍時間倒數3天，T.O.P今日也在Instagram曬出BIGBANG成員們的合照，感性地向成員告別，坦言實在太想念成員們，所以入伍前就不見面了，立刻引來GD、太陽留言，拜託T.O.P不要不告而別。



T.O.P在IG發文，表示太想念成員們了，所以選擇不告而別。（翻攝自T.O.P Instagram）

T.O.P今日在IG曬出5人合照，寫道「想你們，我的弟弟們，因為太想念了所以不見面了就進去了，吐舌頭」感性地和其他成員告別，似乎相當不捨而選擇不告而別，T.O.P發文一出，也引來GD用私人帳號留言「真的是怪家伙」、「哥拜託了就算facetime也好」，太陽隨後也留言「拜託一定要見面」，都希望T.O.P不要不告而別，至少和成員們見一面再走。

GD也在T.O.P的發文底下留言，要他不要不告而別。（翻攝自T.O.P Instagram）

T.O.P今日也透過經紀公司YG娛樂表示，9日入伍將會採非公開形式，希望粉絲不用到訓練所前送別，T.O.P將低調、安靜地入伍服役。