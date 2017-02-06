不科學！王力宏過20年竟然還不會老

王力宏像是個音樂超人，背負著傳遞文化的使命感。（men's uno雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歲月是最無情的，但是在王力宏臉上卻看不出一絲歲月的刻痕。早在《men’s uno》創刊時就是首位封面人物的他，這次又成了《men’s uno》2月號封面人物；睽違20年，王力宏看起來還是那麼英挺帥氣，從當年想要成為能夠影響流行樂壇的新人，到今日的天王地位，王力宏還是覺得自己有責任可以做一些能夠傳遞出去的東西，成為文化與文化之間的較量。

王力宏有了家庭之後，以往單打獨鬥的感覺轉換成圓滿。（men's uno雜誌提供）

從以前到現在，王力宏的音樂裡就常常呈現出中西文化融匯的「宏式風格」，王力宏說：「我覺得身為一個音樂人，就要有個將本地音樂文化推廣出去的企圖心，光舉辦巡迴演唱會還不夠，我想將音樂推廣到世界各地讓更多人看見的方式就是電影。」就是因為這樣，催生出《火力全開》演唱會電影。王力宏希望，在這部電影說，大家能聽見他「在最寂靜無聲之時，卻是最震耳欲聾」的心中感受。

王力宏常跟老婆說：家人在哪裡，家就在哪裡。（men's uno雜誌提供）