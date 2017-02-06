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永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光

2017/02/06 15:00

瑪丹娜相信表達自身意見的自由，並鄙視管制。她也相信所有人類都擁有平等的權利。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕如果要說影劇圈誰是「永恆的流行文化指標」女星瑪丹娜當之無愧。在瑪丹娜紐約住家的客廳當中，《Bazaar》2月號封面之星瑪丹娜舒舒服服的準備接受採訪，或許你會好奇，天后的家是什麼模樣？簡單說，就像是一道好菜。在Nina Simone的音樂聲中，瑪丹娜的家裡瀰漫著茉莉清香，美麗奶油色的沙發底下，鋪著一塊大地毯，地毯之下則是黑色木質地板。牆上是一幅巨大的黑白相片，一個衣著暴露的女人正在吸吮一根假陽具，這一切都充滿了瑪丹娜勇於挑戰的特色。

瑪丹娜稱自己是個書籍界的負心漢。她正在讀Alice Hoffman的《The Dovekeepers》。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）正在籌備一場募款活動的瑪丹娜，是一個標準的完美主義者，她對壞酒沒有耐性，對於捍衛弱勢權益亦然。正在籌備中的活動是一場位於邁阿密海灘的巴塞爾術展募款活動，另外瑪丹娜也即將開始電影計畫《Loved》，她不但參與了劇本撰寫過程，也要執導演筒，這是一個描述Greta與她同性戀雙胞胎弟弟Felix在三個不同時代背景中，可能擁有的不同人生。瑪丹娜認為這部電影觸碰非常多重要議題，也是她一直致力捍衛的議題：「包括女性、同志、市井小民這些處於弱勢者的權益。」瑪丹娜覺得自己時常有同樣的受壓迫感，所以這更觸動她的心弦。

瑪丹娜相當崇拜 F. Scott Fitzgerald，也非常喜愛他的文筆。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

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