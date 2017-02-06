台灣登朝日新聞第一人 陳美鳯今再度赴日出外景

陳美鳯以輕鬆裝扮現身松山國際機場，將為《美鳯有約》前往日本青森出外景。（民視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳美鳯今天（6日）早上以輕鬆的裝扮現身台北松山國際機場，原來她是為民視《美鳯有約》第5度前往日本青森出外景，儘管一身低調的裝扮，仍被粉絲一眼認出。

陳美鳯以輕鬆裝扮現身松山國際機場，將為《美鳯有約》前往日本青森出外景。（民視提供）

面對當地寒冷氣候，陳美鳳表示自己這一次可是有備而來，而且還希望當地越冷越好，更希望可以在厚厚的雪上飛跳拍照。她在機場大方打開自己隨身的行李箱，秀出裡面的保暖的衣物，包括可以包住耳朵的毛帽、防水手套，以及防止雪地反射的墨鏡。

陳美鳯將為《美鳯有約》前往日本青森出外景，她在機場大方打開自己隨身的行李箱。（民視提供）

陳美鳳除了這次外景，之前還曾為了8點檔《嫁妝》帶粉絲團去過青森，經過電視播出促使訪日的台灣旅客大增，日方的朝日新聞更因此來台灣訪問陳美鳳，也是第一位台灣藝人登上朝日新聞報。

今天陳美鳳特別穿保暖的發熱衣，加上簡單的保暖外套，她表示一得知現在青森有寒流，可能會到零下10度的天氣，讓怕冷的她更是期待，而且還找好行程要去看青森最有名的樹冰，還會搭暖爐火車，在車上吃烤魷魚，她笑說：「吃烤魷魚再搭配冰啤酒，就是人生最棒的享受！」

陳美鳯將為《美鳯有約》前往日本青森出外景，她在機場大方打開自己隨身的行李箱。（民視提供）