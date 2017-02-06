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蔡淑臻沮喪腳傷1年 被李沛旭暧心舉動融化了

2017/02/06 14:21

蔡淑臻（左）與李沛旭今天一同出席伊林娛樂新春開工團拜。（記者王文麟攝）〔記者吳志偉／台北報導〕蔡淑臻與李沛旭今天一同出席伊林娛樂新春開工團拜，透露過年期間除了養肉之外，也排行程向親戚拜年，蔡淑臻笑說：「長輩都很識相沒催婚。」接著補充，兩人交往至今從來沒被家中催過婚，李沛旭也說：「長輩都很開明。」目前彼此都還沒有結婚衝動。

　蔡淑臻去年因密集訓練及拍戲，導致右膝蓋舊傷復發，經醫師診斷為髕骨外翻和貝克式囊腫，痛到完全無法站直，仍帶傷拍攝《鑑識英雄2》，她表示：「還好最近劇組休息到3月，可以讓膝蓋好好休息一下。」不過熱愛運動的她，因為受傷的關係，很多運動無法做，讓她直呼：「當有人說練腿練得很酸，聽到真的很羨慕。」

蔡淑臻（左）與李沛旭今天一同出席伊林娛樂新春開工團拜。（記者王文麟攝）蔡淑臻受傷快1年，坦承這段期間容易心情沮喪，有時還會亂發脾氣，她笑說：「像我家的狗就常被我罵，因為牠一高興就會一直撲我的腳。」會對男友生氣嗎？她不好意思的笑說：「我不敢！」不過也透露男友曾做過讓她感到暖心的舉動：「因為我爬樓梯要一隻腳一隻腳的慢慢下樓，他就會學我的方式走路，並扶著我、配合我的步調下樓，當下覺得蠻窩心的。」

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