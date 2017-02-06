新海誠《秒速5公分》真人版 網傳董子健執導

網傳中國有意翻拍新海誠動畫《秒速5公分》。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新海誠執導的動畫電影《你的名字》票房長紅，不僅在當地衝破224億日圓（約台幣63億元），在各國上映也是氣勢如虹，魅力襲捲全亞洲。先前有傳南韓有意翻拍《你的名字》真人版，最近就連中國方面也傳出有意翻拍另一部同樣出自新海誠之手的動畫《秒速5公分》。

據中國媒體報導，新海誠的動畫電影《你的名字》，在中國拿下超過5.7億人民幣（約25億台幣），這也讓新海誠其他早期的作品更多地被中國人認識。網傳這部中國版的《秒速5公分》，將找來演出《六弄咖啡館》而被台灣觀眾熟悉的董子健執導，並由新生代演員鹿晗與周冬雨領銜主演。對此，出品商華視娛樂既沒有承認也不否認傳聞，只表示會在適當時機公布官方消息。而董子健早前亦曾向外界透露自己正在籌備首部執導作，種種跡象看來這個傳言的可信度非常高。

董子健因演出《六弄咖啡館》男主角「關閔綠」一角，而被台灣觀眾熟悉，有傳他將執導中國版的《秒速5公分》。（翻攝臉書）

中國版《秒速5公分》可能由新生代演員鹿晗（左）與周冬雨領銜主演。（翻攝IG、微博）

原版的《秒速5公分》劇情以一個少年為軸心，發展出3段短篇故事，時代背景從90年代開始演到現代日本，雖然沒有高潮起伏的情節，卻有細膩的詩意畫面，正如片名取自櫻花花瓣飄落的速度「秒速5公分」一樣。