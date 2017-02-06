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愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！

2017/02/06 13:24

「美國隊長」克里斯伊凡（左圖右&右圖）今天與弟弟史考特（左圖左）還有一票好友一起到休士頓的超級盃現場觀賽，徹底化身小迷弟。（合成圖，翻攝自克里斯伊凡推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第51屆美式足球超級盃，在台灣時間的6日上午盛大開打，除了女神卡卡為大家帶來精彩絕倫的中場秀演出外，新英格蘭愛國者隊和亞特蘭大獵鷹隊為了爭搶年度總冠軍，戰況也相當激烈，原本上半場結束時獵鷹隊還以21:3遙遙領先，而下半場愛國者隊終於慢慢甦醒，不僅一舉將比分拉到平手，讓超級盃首次打進延長賽，更上演超精彩的逆轉勝，拿下隊史第5座超級盃冠軍，嗨翻一票愛國者隊球迷，而這其中，就包含了「美國隊長」克里斯伊凡。

克里斯伊凡一直是新英格蘭愛國者隊的死忠球迷。（翻攝自Patriots Life）克里斯伊凡（左四）與「鷹眼」傑瑞米雷納（左三）今天跟一票好友一起到現場觀看超級盃比賽。（翻攝自Instagram）

克里斯伊凡是眾所皆知的死忠新英格蘭愛國者隊球迷，過去就時常發表對於愛國者隊還有明星四分衛湯姆布雷迪的各種「迷弟宣言」，對於一年一度的超級盃盛事，克里斯伊凡當然不能錯過，昨天就提前到達比賽舉辦場地的休士頓，今天更是與「鷹眼」傑瑞米雷納、弟弟史考特以及一票朋友們親自前去觀賽。他在賽後除了轉PO一段自己在愛國者隊城功逆轉奪冠時，嗨到上蹦下跳的興奮模樣影片，強調自己已經試圖「保持冷靜」，並開心發文：「喔我的天啊!!!!!!!!!!!!!這是我人生中看過最棒的體育賽事!!!!恭喜新英格蘭愛國者隊!!!!」在熱愛的運動賽事面前，徹底拋開美國隊長在電影裡冷靜又理性模樣，令粉絲大讚超可愛。

在看到愛國者隊逆轉勝時，克里斯伊凡忍不住嗨到上蹦下跳。（翻攝自克里斯伊凡推特）克里斯伊凡在賽後的推特發文。（翻攝自克里斯伊凡推特）

相關影片：〈影片取自克里斯伊凡推特，如遭移除敬請見諒〉

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