愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！

「美國隊長」克里斯伊凡(左圖右&右圖)今天與弟弟史考特(左圖左)還有一票好友一起到休士頓的超級盃現場觀賽,徹底化身小迷弟。(合成圖,翻攝自克里斯伊凡推特)

〔記者陳昱均/綜合報導〕第51屆美式足球超級盃,在台灣時間的6日上午盛大開打,除了女神卡卡為大家帶來精彩絕倫的中場秀演出外,新英格蘭愛國者隊和亞特蘭大獵鷹隊為了爭搶年度總冠軍,戰況也相當激烈,原本上半場結束時獵鷹隊還以21:3遙遙領先,而下半場愛國者隊終於慢慢甦醒,不僅一舉將比分拉到平手,讓超級盃首次打進延長賽,更上演超精彩的逆轉勝,拿下隊史第5座超級盃冠軍,嗨翻一票愛國者隊球迷,而這其中,就包含了「美國隊長」克里斯伊凡。

克里斯伊凡一直是新英格蘭愛國者隊的死忠球迷。(翻攝自Patriots Life) 克里斯伊凡(左四)與「鷹眼」傑瑞米雷納(左三)今天跟一票好友一起到現場觀看超級盃比賽。(翻攝自Instagram)

克里斯伊凡是眾所皆知的死忠新英格蘭愛國者隊球迷,過去就時常發表對於愛國者隊還有明星四分衛湯姆布雷迪的各種「迷弟宣言」,對於一年一度的超級盃盛事,克里斯伊凡當然不能錯過,昨天就提前到達比賽舉辦場地的休士頓,今天更是與「鷹眼」傑瑞米雷納、弟弟史考特以及一票朋友們親自前去觀賽。他在賽後除了轉PO一段自己在愛國者隊城功逆轉奪冠時,嗨到上蹦下跳的興奮模樣影片,強調自己已經試圖「保持冷靜」,並開心發文:「喔我的天啊!!!!!!!!!!!!!這是我人生中看過最棒的體育賽事!!!!恭喜新英格蘭愛國者隊!!!!」在熱愛的運動賽事面前,徹底拋開美國隊長在電影裡冷靜又理性模樣,令粉絲大讚超可愛。

在看到愛國者隊逆轉勝時,克里斯伊凡忍不住嗨到上蹦下跳。(翻攝自克里斯伊凡推特) 克里斯伊凡在賽後的推特發文。(翻攝自克里斯伊凡推特)

相關影片:〈影片取自克里斯伊凡推特,如遭移除敬請見諒〉

I definitely kept my cool when we scored in OT to win the game @thescottevans @Renner4Real @LOZOg @peck_j pic.twitter.com/2LXfcgx8dE