金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜
2017/02/06 13:10
Rain、金泰希夫妻倆婚後未買新居。（翻攝自THE FACT）〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓「星」夫妻Rain與金泰希相戀4年多，在上月19日低調舉辦婚禮，正式邁入人生下一階段，夫妻倆婚後未買新房，金泰希搬進RAIN家中，與公公、小姑同住。日前小倆口也被網友目擊，甜蜜結伴現身首爾江南區論峴洞家具店，一同採買新婚用品及家具。
Rain、金泰希夫妻倆上月低調舉辦婚禮。（翻攝自網路）Rain、金泰希4日前往家具店採購，照片中金泰希露出燦爛笑容，戴著墨鏡準備走入店內，Rain則在身後默默注視愛妻，小倆口散發幸福氛圍。而金泰希今日接受韓媒《日刊體育》訪問，也首度談及新婚生活，「公公真的對我很好，在我們布置新房前，他就已經做好一起生活的規劃。」並表示夫妻倆婚後就跟平常人一樣，早上出門前會跟家人一起吃早餐，「其實我以前在家，早餐都很簡單，吃麵包就解決，現在結婚後，雖然對下廚不太拿手，但是為了家人會多做一些嘗試，也有做過蒸豬肉白菜之類。」作為新手人妻做了不少嘗試。
Rain、金泰希夫妻倆日前被目擊結伴出門採購新婚家具。（翻攝自網路）
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