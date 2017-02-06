女神卡卡超級盃中場秀太精彩 希拉蕊跟伊凡卡都成小粉絲！

女神卡卡（中）今天在超級盃上帶來精彩演出，就連希拉蕊（左）跟川普女兒伊凡卡（右）都讚不絕口。（法新社、歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第51屆美式足球超級盃在台灣時間6日上午正式開戰，這次眾所矚目的中場秀，由巨星女神卡卡（Lady Gaga）擔綱演出，今年的表演精彩絕倫，一開場卡卡就現身在球場屋頂，背後由多台閃著紅白藍3色的無人機排列成美國星條旗的圖案，接下來吊著鋼絲的卡卡就一躍而下，從高空回到球場的舞台中，帶來包含《Poker Face》、《羅曼死》、《生來如此》、《Just Dance》、《Telephone》等多首膾炙人口歌曲的13分鐘組曲，大展巨星風采，而這段嗨翻全場的表演也被網友譽為是卡卡的「生涯最棒演出」，讓全世界粉絲徹底限入卡卡的獨特魅力中。

女神卡卡在超級盃上精彩的中場演出被譽為是她「生涯最棒演出」。（美聯社）

不只網友及粉絲，一大票好萊塢藝人也都被卡卡的精彩表現給折服，紛紛在推特上發文大肆讚美卡卡所帶來的這場經典演出，名主持人艾倫狄珍妮寫道：「這真的太讚了，我們愛死了」、柴克艾弗隆寫道：「女神卡卡簡直棒呆，愛慘她在台上說『嗨爸嗨媽』的樣子了」、「火星人」布魯諾寫道：「卡卡妳徹底秒殺全場！」

卡卡表演一開始出現在球場屋頂，並以高空垂降方式回到地面繼續進行演出。（翻攝自USA Today Sports） 卡卡在高空中也依然要勁歌熱舞一番。（歐新社）

而其中最引人關注的，莫過於民主黨總統參選人希拉蕊，以及她敵手川普的女兒伊凡卡了，2人可能在政治上有歧見，但對於卡卡的演出倒是都有一樣的共識，伊凡卡在推特上發文：「女神卡卡帶來了一段不可思議的演出」，而過去備受卡卡力挺的希拉蕊，則對她在表演前所說「這塊土地是為了你們跟我們所打造的」這番話相當讚賞，吐露自己也是今天這1億名為卡卡瘋狂的粉絲的其中之一，大家都給予卡卡的演出相當高的評價。

卡卡一連多首膾炙人口歌曲的組曲演出嗨翻全場。（翻攝自USA Today Sports）

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