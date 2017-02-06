限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

女神卡卡超級盃中場秀太精彩 希拉蕊跟伊凡卡都成小粉絲！

2017/02/06 14:53

女神卡卡（中）今天在超級盃上帶來精彩演出，就連希拉蕊（左）跟川普女兒伊凡卡（右）都讚不絕口。（法新社、歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第51屆美式足球超級盃在台灣時間6日上午正式開戰，這次眾所矚目的中場秀，由巨星女神卡卡（Lady Gaga）擔綱演出，今年的表演精彩絕倫，一開場卡卡就現身在球場屋頂，背後由多台閃著紅白藍3色的無人機排列成美國星條旗的圖案，接下來吊著鋼絲的卡卡就一躍而下，從高空回到球場的舞台中，帶來包含《Poker Face》、《羅曼死》、《生來如此》、《Just Dance》、《Telephone》等多首膾炙人口歌曲的13分鐘組曲，大展巨星風采，而這段嗨翻全場的表演也被網友譽為是卡卡的「生涯最棒演出」，讓全世界粉絲徹底限入卡卡的獨特魅力中。

女神卡卡在超級盃上精彩的中場演出被譽為是她「生涯最棒演出」。（美聯社）

不只網友及粉絲，一大票好萊塢藝人也都被卡卡的精彩表現給折服，紛紛在推特上發文大肆讚美卡卡所帶來的這場經典演出，名主持人艾倫狄珍妮寫道：「這真的太讚了，我們愛死了」、柴克艾弗隆寫道：「女神卡卡簡直棒呆，愛慘她在台上說『嗨爸嗨媽』的樣子了」、「火星人」布魯諾寫道：「卡卡妳徹底秒殺全場！」

卡卡表演一開始出現在球場屋頂，並以高空垂降方式回到地面繼續進行演出。（翻攝自USA Today Sports）卡卡在高空中也依然要勁歌熱舞一番。（歐新社）

而其中最引人關注的，莫過於民主黨總統參選人希拉蕊，以及她敵手川普的女兒伊凡卡了，2人可能在政治上有歧見，但對於卡卡的演出倒是都有一樣的共識，伊凡卡在推特上發文：「女神卡卡帶來了一段不可思議的演出」，而過去備受卡卡力挺的希拉蕊，則對她在表演前所說「這塊土地是為了你們跟我們所打造的」這番話相當讚賞，吐露自己也是今天這1億名為卡卡瘋狂的粉絲的其中之一，大家都給予卡卡的演出相當高的評價。

卡卡一連多首膾炙人口歌曲的組曲演出嗨翻全場。（翻攝自USA Today Sports）

相關影片：〈影片取自LGCRT Video臉書，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光 永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光
2017/02/06 15:00
孔侑自認外貌協會 挑女友有怪癖連XX都要漂亮 孔侑自認外貌協會 挑女友有怪癖連XX都要漂亮
2017/02/06 14:58
（影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光 （影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光
2017/02/06 14:57
女神卡卡超級盃中場秀太精彩 希拉蕊跟伊凡卡都成小粉絲！ 女神卡卡超級盃中場秀太精彩 希拉蕊跟伊凡卡都成小粉絲！
2017/02/06 14:53
金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜 金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜
2017/02/06 13:10
貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」 貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」
2017/02/06 12:57
卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普 卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普
2017/02/06 12:38
布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危 布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危
2017/02/06 12:18
順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！ 順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！
2017/02/06 11:17
暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
2017/02/06 09:11
謝霆鋒秀肌上血色刮痧 醫師警告：不能待廚房了 謝霆鋒秀肌上血色刮痧 醫師警告：不能待廚房了
2017/02/05 21:59
富商男友帶出門 吳佩慈醫院快閃45分鐘 富商男友帶出門 吳佩慈醫院快閃45分鐘
2017/02/05 21:56
（影音）西遊2 段小姐復活？ 曝舒淇吳亦凡搞笑彩蛋 （影音）西遊2 段小姐復活？ 曝舒淇吳亦凡搞笑彩蛋
2017/02/05 20:59
金鐘國挑戰極限任務 熱量大餐「慘無人道」 金鐘國挑戰極限任務 熱量大餐「慘無人道」
2017/02/05 20:25
楊冪公然親吻「他」 趙又廷警告很危險 楊冪公然親吻「他」 趙又廷警告很危險
2017/02/05 19:03
《鬼怪》魅力無人能擋 GD發文找新娘幫拔劍 《鬼怪》魅力無人能擋 GD發文找新娘幫拔劍
2017/02/05 18:17
女星走出不倫陰影 靠「它」重拾想愛心情 女星走出不倫陰影 靠「它」重拾想愛心情
2017/02/05 17:10
林丹偷吃辣模後2個月...正宮發文洩夫妻近況 林丹偷吃辣模後2個月...正宮發文洩夫妻近況
2017/02/05 17:01
伊恩麥克連談自身同性戀啟發 自豪喊話：我是同志甘道夫 伊恩麥克連談自身同性戀啟發 自豪喊話：我是同志甘道夫
2017/02/05 15:20
獎項全槓免驚 女星頒獎典禮露溝露腿好風光 獎項全槓免驚 女星頒獎典禮露溝露腿好風光
2017/02/05 15:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.