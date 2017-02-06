藍鈞天螞蟻人上身 抹油火拚房思瑜

藍鈞天（右）、房思瑜秀出蛋糕成品，十分有架式。 （記者胡舜翔攝）［記者鍾智凱／台北報導］藍鈞天在東森《如朕親臨》飾演首席甜點大廚，房思瑜則是醫師，2人一同在新年巧手製作甜點，分別帶來黑森林巧克力蛋糕與草莓鮮奶油蛋糕，2人邊做邊吃，藍鈞天嗑了好幾顆酒釀櫻桃，完工時直喊要醉了，可見吃到失控。

去年完婚的藍鈞天，順便一舉升格當奶爸，他表示過了30歲之後特別愛吃甜，不管是蛋糕類、飲料類、小點…等，只要是甜的他都愛，且連老爸也愛吃甜，完全是個螞蟻人。

房思瑜這回製作的是草莓鮮奶油蛋糕，她手藝絕佳，不論是組裝蛋糕、夾餡、擠花，均在極快速度內上手，讓人傻眼，原來是她之前已有做過蛋糕，烤蛋糕、攪拌麵糊都自己來，具備烘焙經驗。

藍鈞天秀蛋糕。 （記者胡舜翔攝）藍鈞天製作的黑森林蛋糕難度較高，因為巧克力容易凝結，因此巧克力鮮奶油比較難塗抹，製作上要花費較多心思多次修飾；房思瑜的草莓蛋糕則是使用一般鮮奶油，比較容易抹勻，藍鈞天說：「因為我在劇中是師傅，當然要挑戰比較難的。」

新的一年到來，熱愛運動的房思瑜希望能夠挑戰爬一座高山，內心已想好要爬玉山，或是「天使的眼淚」嘉明湖，或是到高山露營也可，她透露有時候會去隻身爬象山，一身運動裝辣翻全場，她說：「其實我私下是很愛戶外運動的！」

房思瑜一身紅色喜氣製作草莓鮮奶油蛋糕。 （記者胡舜翔攝）藍鈞天已經當爸，目前胸無大志，希望一家人都好，尤其是愛女Riley Blair，他說：「今年我買給自己的戰利品不多，手指頭就數得出來，這點我很驚訝，可能是因成家了，未來我最希望老婆、小孩平安健康，我很知足。」

☆黑森林巧克力蛋糕☆

材料：巧克力鮮奶油、巧克力醬、9吋海綿蛋糕體3片、酒漬櫻桃、食用金箔

1 底層：先將蛋糕以巧克力醬抹底，擺上適量酒漬櫻桃於蛋糕上，再放上適量鮮奶油並抹勻

2 中層：再取一片蛋糕，抹巧克力醬那一面朝下，擺在第二層，重複步驟1

3 頂層：重複步驟1，三層蛋糕以巧克力鮮奶油抹勻

4 擠花：蛋糕上方最外圈以貝殼擠花裝飾，再擺一圈酒漬櫻桃，中間以金箔點綴

草莓鮮奶油蛋糕 材料：鮮奶油、草莓、薄荷葉、9吋海綿蛋糕體3片（記者胡舜翔攝）☆草莓鮮奶油蛋糕☆

材料：鮮奶油、草莓、薄荷葉、9吋海綿蛋糕體3片

1 底層：先將蛋糕以鮮奶油抹底，擺上適量草莓，再以鮮奶油抹勻

2 中層：再取一片蛋糕，抹鮮奶油那一面朝下，擺在第二層，重複步驟1

3 頂層：重複步驟1，三層蛋糕以鮮奶油抹勻

4 擠花：蛋糕上方最外圈以8個「少」字擠花裝飾，再放上草莓及薄荷葉

**小撇步**

抹奶油時，蛋糕轉盤逆時鐘，一邊將擺直抹刀，以順時鐘方向抹勻