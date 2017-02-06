演員高鳴上吊亡 曾自爆患5癌症、與妻相約海葬

〔即時新聞／綜合報導〕83歲資深演員高鳴今天上午傳出上吊自殺，讓不少粉絲震驚，其實，高鳴在3年前就在節目上透露，他身患5種癌症；對於後事，也與妻相約要海葬，「連牌位都不用了！」

高鳴3年前與妻子于真上節目時曾提到，罹患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症；對於後事，夫妻也很坦然說，骨灰不要放在骨灰罈，「不想裝在骨灰罈跟別人擠，且骨灰罈太貴」、「燒完就找個塑膠袋跟我一起撒在大海上」。

高鳴與妻子都直說，「連牌位都不用了」，年輕人都不掃墓，有牌位沒人拜更慘，不如不要。

當時在節目上，于真也說，高鳴雖癌症纏身，但病情控制得宜，「醫生2年多前說他最多活3年，現在他身體還不錯，我們也看得很開，他完全不忌口，活得開心最重要！」

高鳴（本名劉明哲）驚傳在新北市萬里區住家上吊身亡，警方初步勘查沒有外力因素，死者口袋留有遺書，初步研判是健康及家庭因素。

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