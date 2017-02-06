順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！

Rain（右）與金泰希（左）19日在嘉會洞教堂完婚，正式結為夫妻。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天王Rain與金泰希在交往4年多後，於1月19日正式完婚，正式結為夫妻，小倆口超低調又毫不鋪張的簡單教堂婚禮被讚翻，後來也飛到峇里島去進行5天4夜的短暫蜜月之旅，Rain全程幾乎成了「護妻狂魔」，一路上都主動伸手要牽金泰希、霸氣將她摟在懷裡的保護著，每個小動作都在對外宣示「我是金泰希的男人」。而剛升格新手人妻的金泰希，最近也接受了韓媒的專訪，與大家分享新婚後的生活，還有當初Rain究竟是如何求婚才順利抱得美人歸的，引發熱議。

小倆口飛往峇里島去進行5天4夜的短暫蜜月之旅時，Rain全程化身「護妻狂魔」，霸氣以手摟過愛妻護在懷中。（翻攝自Dispatch）

金泰希在接受《首爾體育》訪問時，親自解釋了為什麼婚禮要扮得如此小規模又低調，她說：「我們從去年起就一直在討論各種宣布結婚消息的方式，最後選項只剩下2個，一個是我們直接透過媒體發表，然後可以辦一場能廣邀所有人的大規模婚禮；另一個則是我們可以舉辦一個秘密婚禮，事後再將照片發佈出去。」金泰希表示，當2人最後終於做出決定時，剛好遇上了國家時局困難、經濟方面也有些壓力的時候，就認為這樣的時刻並不適合舉辦大型婚禮，所以才會採取低調的方式來舉辦。

金泰希（左）透露2人去年就在思考要怎麼公開結婚消息以及婚禮的規模，最後因時局以及經濟上的考量，2人決定就低調秘密舉辦就好。（翻攝自Naver）

至於Rain的求婚過程究竟是怎樣的？金泰希在被問起時馬上就露出嬌羞笑容，並大爆：「我其實是在婚禮當天才被求婚的」，令眾人意外不已，她補充說Rain在婚宴上演唱了要獻給她的新歌《最棒的禮物》，「那就是他的求婚了」，形式與婚禮一樣簡單低調，和眾人想像的完全不同。而金泰希與Rain在婚後因為沒有另購新居，目前直接住在夫家，與Rain的父親還有妹妹同住，她對於談論此事顯得有些擔心，因為認為一定會被問到像是：「住在夫家不會感覺痛苦嗎？」這類的尷尬問題，金泰希就強調：「我的公公是個很棒的人，我很喜歡現在的生活，直到我們找到適合的新家為止，都會繼續住在夫家中」，好媳婦模樣展露無疑。

金泰希（左）婚後直接入住夫家，並表示對於目前的新婚生活感到很滿意。（翻攝自Dispatch）