林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」

林宥嘉（左）到新加坡開唱，老婆丁文琪愛相隨。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉去年11月和大他2歲的女友丁文琪求婚成功，今年初更登記結婚，受到粉絲祝福，2人現在只差補辦婚宴，超挺老公的丁文琪，這2天陪著林宥嘉在新加坡開唱，林宥嘉還爆出不排斥把小孩取名「林時」。

據新加坡媒體報導，這2天林宥嘉在星城舉辦演唱會，坦言有丁文琪在場助陣，覺得心情放鬆不少，未婚妻還安慰他「不要想那麼多」，讓他瞬間消除緊張情緒。演出中，林宥嘉也大方透露老婆在場，並告訴粉絲：「你轉身看到一個女生，覺得她怎麼那麼可愛，就是她了。」

林宥嘉雖然登記結婚但尚未宴客，卻已開始討論小孩的名字。（翻攝自林宥嘉微博）

結束演唱會後，林宥嘉接受新加坡媒體訪問，並對婚姻生活侃侃而談，他聊到自己在家比較隨性，「我總是戴眼鏡、穿睡衣、夾劉海」，直言跟平日在粉絲面前「高顏值」差很大。目前林宥嘉還沒規劃何時生小孩，但笑說有先想過要叫什麼名字，還當場請媒體提供意見，有人提議叫「林時」，林宥嘉大笑說：「其實滿好聽的？英文名就叫Snack（零食）！」笑說之後會再好好想一想。