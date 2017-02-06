限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

林宥嘉開心當人夫 幻想小孩取名「零食」

2017/02/06 10:29

林宥嘉（左）到新加坡開唱，老婆丁文琪愛相隨。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉去年11月和大他2歲的女友丁文琪求婚成功，今年初更登記結婚，受到粉絲祝福，2人現在只差補辦婚宴，超挺老公的丁文琪，這2天陪著林宥嘉在新加坡開唱，林宥嘉還爆出不排斥把小孩取名「林時」。

據新加坡媒體報導，這2天林宥嘉在星城舉辦演唱會，坦言有丁文琪在場助陣，覺得心情放鬆不少，未婚妻還安慰他「不要想那麼多」，讓他瞬間消除緊張情緒。演出中，林宥嘉也大方透露老婆在場，並告訴粉絲：「你轉身看到一個女生，覺得她怎麼那麼可愛，就是她了。」

林宥嘉雖然登記結婚但尚未宴客，卻已開始討論小孩的名字。（翻攝自林宥嘉微博）

結束演唱會後，林宥嘉接受新加坡媒體訪問，並對婚姻生活侃侃而談，他聊到自己在家比較隨性，「我總是戴眼鏡、穿睡衣、夾劉海」，直言跟平日在粉絲面前「高顏值」差很大。目前林宥嘉還沒規劃何時生小孩，但笑說有先想過要叫什麼名字，還當場請媒體提供意見，有人提議叫「林時」，林宥嘉大笑說：「其實滿好聽的？英文名就叫Snack（零食）！」笑說之後會再好好想一想。

相關新聞

推薦新聞
《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
2017/02/06 06:26
史上最安靜A片！啞巴女優用筆這樣做 史上最安靜A片！啞巴女優用筆這樣做
2017/02/06 07:27
敖國珠出走掀人事地震 中天展開慰留大戰 敖國珠出走掀人事地震 中天展開慰留大戰
2017/02/06 07:38
《九品芝麻官》烈火奶奶病逝 尊母訓守處女身 《九品芝麻官》烈火奶奶病逝 尊母訓守處女身
2017/02/06 09:37
男星功成身退 告別《在台灣的故事》 男星功成身退 告別《在台灣的故事》
2017/02/06 08:08
葉璦菱罹帶狀皰疹 哭嚎整夜痛如皮開肉綻 葉璦菱罹帶狀皰疹 哭嚎整夜痛如皮開肉綻
2017/02/06 06:52
女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
2017/02/06 07:17
阿基師燈會賣「基情」 人潮熱買氣差 阿基師燈會賣「基情」 人潮熱買氣差
2017/02/06 08:28
暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
2017/02/06 09:11
型男主播風格像「央視」 險遭退貨？ 型男主播風格像「央視」 險遭退貨？
2017/02/06 07:33
咘咘一家神基因！修杰楷曬出天菜哥 咘咘一家神基因！修杰楷曬出天菜哥
2017/02/06 10:59
順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！ 順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！
2017/02/06 11:17
辭世1週年 孟庭麗職災過勞重審翻案 辭世1週年 孟庭麗職災過勞重審翻案
2017/02/06 06:38
《家和萬事興》男星疑久病厭世 上吊身亡享壽83歲 《家和萬事興》男星疑久病厭世 上吊身亡享壽83歲
2017/02/06 11:25
台灣攝影史首次 「綜藝團系列」終章問世 台灣攝影史首次 「綜藝團系列」終章問世
2017/02/06 07:22
《名偵探柯南》化身神奇傑克 胖警官瘦成帥氣型男 《名偵探柯南》化身神奇傑克 胖警官瘦成帥氣型男
2017/02/06 09:32
死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消 死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消
2017/02/06 06:00
阿緯餐廳遭控10罪 威廉力挺好友說... 阿緯餐廳遭控10罪 威廉力挺好友說...
2017/02/06 08:43
GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應 GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
2017/02/06 06:00
汪東城撞臉康康 陳沂po對照圖喊「雙胞胎」 汪東城撞臉康康 陳沂po對照圖喊「雙胞胎」
2017/02/06 09:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.