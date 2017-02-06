「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議

羅馬尼亞最近因為頒布「貪腐犯行除罪化」引發民眾不滿，爆發大規模抗議活動，身為羅馬尼亞人的「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦（左）對家鄉民眾表達支持。（合成圖，翻攝自Pinterest、美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因為參演漫威《美國隊長》系列電影、在裡面飾演被改造成冷血殺手「酷寒戰士」的美國隊長好友巴奇，而受到全球粉絲關注的男星賽巴斯汀斯坦，其實並不是美國人，而是來自東歐的羅馬尼亞，雖然他在12歲時就跟著媽媽移民到美國，並從此在紐約定居，但是對於家鄉依然有一份感情存在，之前才接受羅馬尼亞電視台「PRO TV」訪問分享兒時回憶。而最近，羅馬尼亞就因為政府頒布了一項「貪腐犯行除罪化」的法令而讓人民震怒，引發大規模抗議活動，成為繼1989年推翻東歐共產政權的革命以來最大規模的示威活動，對此，酷寒戰士也發文力挺家鄉人民到底。

「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦來自羅馬尼亞，兒時甚至還曾經歷當時的大革命。（翻攝自ESQUIRE）

羅馬尼亞政府在周二深夜公布了「貪腐犯行除罪化」的新法，規定未來公職人員因濫用職權引起損失的貪汙金額，只要不超過20萬列伊（約台幣147.4萬元），就不用坐牢，僅追索損失賠償，這樣看似是在包庇貪官汙吏行為的新法，馬上就點燃民眾怒火，大批示威者連續6個夜晚都走上首都布加勒斯特的街頭抗議，雖然法令已被緊急撤銷，但仍有50萬民眾繼續上街頭遊行，在國際間引發注目。身為羅馬尼亞人的賽巴斯汀斯坦，今天（6日）就在自己的Instagram上發文：「現在的羅馬尼亞，這就是我出生的地方。#反對 #羅馬尼亞 #我的血即是你們眾人的血」，並附上一張街頭群眾遊行示威中的照片，表達了對家鄉人民的支持，以及對家鄉這個新法的不滿。

賽巴斯汀斯坦今發文力挺羅馬尼亞人民的抗議活動。（翻攝自賽巴斯汀斯坦Instagram）