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李奧納多獵豔吃癟 年過40改當新好男人

2017/02/06 08:48

李奧納多狄卡皮歐今年42歲，開始轉型當起新好男人。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）闊別近1年，可望接拍派拉蒙新片《黑手》（The Black Hand），該片根據Stephan Talty同名小說改編，李奧納多片中將飾演上世紀初的一名紐約員警。

《新浪娛樂》報導，以紀實文學寫作為主的Stephan Talty，2013年塑造影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演真人真事電影《怒海劫》（Captain Phillips），就是根據他的非虛構圖書《一個船長的職責》（A Captain’s Duty）改編的。

《黑手》講述上世紀初，一群義大利黑幫跑到紐約，以綁架勒索賺大錢，他們的為非作歹令那些守法的義大利移民蒙羞，也讓他們天天生活在恐懼中，於是他們選擇和紐約市警察局的彼得羅西諾警官（Joseph Petrosino）秘密合作，這名警官就是紐約市歷史上打擊有組織犯罪的先鋒，李奧納多在片中飾演該名員警，也代表這位年過40的影帝，要開始轉型當新好男人。

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