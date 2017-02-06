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張兆志診斷愛情要收費 網友怒批掀論戰

2017/02/06 11:40

張兆志對於感情事頗有見解，在臉書上開設「愛情診療室」為網友解惑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「喬志」張兆志近年以戀愛達人姿態，在臉書開設「愛情診療室」為網友解惑，話鋒犀利在網路上有許多追蹤者，除了2014年出書《喬志先生 愛情診斷室》以外，也在當年年底推出app為有愛情疑難的網友解惑，而該app目前的收費方式為下載一次60元、問問題要120元，讓網友傻眼狠批根本就是「愛情斂財室」。

近日有網友在《Dcard》上面發文，標題上打著「喬X先生的愛情斂財室？」細窺內文後發現，該網友引述其他網友在IG上的貼文，認為有心尋求幫助的網友往往不需要喬志的「神回覆」，而是需要一個能夠聆聽且富有同理心的幫助，表示：「釐清事實並不難，難的是感情本身就不容易。」

喬志先生的愛情診療室app（圖左），被暱名網友認為是「愛情斂財室」。（合成圖，翻攝網路、《DCARD》）

該篇文章一上傳後，立刻在《Dcard》上成為熱門貼文，不少網友贊同原PO所說，但也有網友持不同的觀點提到：「有人相信他……願意付錢給他；那都是你情我願的。」對此，原PO也回應說：「我看他都在酸人居多還要收錢，利用別人在感情上的無助，藉機收錢很誇張。」

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