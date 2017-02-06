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王菲嗆自認牌技勝歌藝 被劉嘉玲一句話惹火

2017/02/06 08:20

蔡依林（左）、王菲是演藝圈裡的知名「牌咖」。（合成圖，翻攝臉書、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節假期剛結束，這段時間也是很多人難得的連續假期，不少人會選擇在這個時間出國，但也有很多人會趁著這段難得的空檔，找親朋好友坐上牌桌小試手氣，而演藝圈中也有不少明星都是麻將愛好者，如蔡依林、王菲等天后，過年時都對「國粹」沉迷不已。

《聯合報》報導，過去蔡依林就曾在直播中大方表示，過年除了追帥哥歐爸孔侑的劇以外，就是要打麻將，而她的好友羅志祥也在多年前大爆天后的料，說蔡依林超喜歡催人出牌；對此，蔡依林解釋說，自己喜歡打「快」牌，因為沒耐心等人出牌。講到演藝圈牌桌上的故事，最令人津津樂道的，還是已故巨星張國榮與王菲等人打牌的趣事；有一次王菲正在打牌，劉嘉玲在一旁觀看，認為王菲打錯牌，念了一句，沒想到王菲回頭嚴肅地跟她說：「你說我歌唱不好，我認；你要說我牌打不好，我死也不認。」把牌桌上一票人笑翻。

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