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不算職災？孟庭麗離世1年 弟再公開她昏迷前錄音...

2017/02/06 06:24

女星孟庭麗離世一年。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人孟庭麗去年1月疑因拍戲過勞，休克昏迷，搶救11天仍不幸過世，享年50歲，當時震驚演藝圈，也引發大眾關注藝人過勞的問題。弟弟孟祥淵為姊奔走，欲申請職災，卻遭駁回，他積極蒐集證據，近日終於收到回函再議，同時他也再度公布姊姊累倒前的錄音檔內容，讓人了解孟庭麗生前到底有多累。

本報曾報導，孟庭麗過世後，孟祥淵蒐集姊姊的語音檔案以及拍戲班表，欲申請職災再議，其中有語音訊息中她說：「我睡沒幾個鐘頭，已經又出門工作了，我現在已在汐止的山上」，顯得相當勞累。

《蘋果日報》報導，孟祥淵去年9月接到公文，指姊姊無短期及長期壓力負荷，因此按「普通事故」辦理，申請職災被駁回。不過孟祥淵沒放棄，仍繼續找相關資料，其中有一段她倒下前20天的音檔，她沙啞的聲音說「最近累到要死」，相當疲憊。此外，孟庭麗從前年10月到去年昏迷前的臉書po文，也有「凌晨快6點收工」、「超過24小時未闔眼了」、「只睡30分鐘就又出門工作了」、「棚內到天亮接外景」。她給朋友的語音訊息也透露，「等下要到金山出外景，最近累到要死」，「這兩天真的把我操翻了...」。

報導提到，孟祥淵將這些資料再送勞動部、勞檢局，上月經審議，撤銷原核定，由勞保局查明後，另做處分。他堅信姊姊就是過勞死，希望還給她清白和公道，也盼這樣的犧牲，讓相關單位重視這件事情。

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