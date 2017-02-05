（影音）日粉猜不出《我的人》 朴寶劍插腰佯怒超崩潰

朴寶劍在東京舉辦見面會，與5000名粉絲相見歡。（翻攝自BLOSSOM ENTERTAINMENT）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓新生代男星朴寶劍靠夯劇《雲畫的月光》人氣翻漲，劇中搭檔金裕貞昨在台舉辦見面會，同一時間他也在日本舉辦見面會，與5,000名日粉相見歡。見面會上，他除自彈自唱演唱《雲》劇插曲，還現場試吃多樣日本道地美食，不愛吃酸的他，吃酸梅酸到臉皺成一團，猜歌環節遇到粉絲猜不出答案，還不斷追問「真的不知道嗎？」率直反應逗笑現場粉絲。

朴寶劍在東京見面會上大啖串燒丸子。（翻攝自網路）

朴寶劍4日晚間首度在日本舉辦見面會，他每到各國巡迴，都會抽空去當地觀光景點走走，這次去日本也不例外，他表示先後去了東京迪士尼樂園、台場、東京鐵塔、富士急樂園等地，更自爆有去泡溫泉，感覺皮膚也變好了，地點多到讓主持人都驚訝問：「到底是花多少時間去這些地方的？」他笑回：「大概2天左右吧，很感謝司機和工作人員陪我到處走走」。現場他也試吃多樣日本美食，包括串燒丸子、酸梅以及明太子茶泡飯，貼心的他也不忘餵身旁工作人員吃丸子，3樣美食中茶泡飯最受他喜愛，不僅整碗吃光還不斷用日文、韓文大喊好吃，酸梅他僅吃半口就酸到整臉皺成一團，立刻放下，場面相當爆笑。

朴寶劍在東京舉辦見面會，與5000名粉絲相見歡。（翻攝自BLOSSOM ENTERTAINMENT）

值得一提的是，猜歌單元時朴寶劍一連哼唱多首歌，不少幸運粉絲都猜不出答案，甚至連他演唱的《雲》劇插曲《我的人》都聽不出來，讓他急忙用英文喊「這是KPOP」，接著更用日文崩潰喊「真的不知道嗎？」唱了1分多鐘粉絲還是猜不出答案，讓他拿下耳機後忍不住嘟嘴插腰佯裝生氣，反應相當逗趣。

朴寶劍日前在東京舉辦見面會。（翻攝自BLOSSOM ENTERTAINMENT） 朴寶劍在東京舉辦見面會，遇到粉絲猜不出自己的歌，露出驚訝表情。（翻攝自網路））

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