小產後再懷孕身心折磨 阿沁嬌妻如廁怕看到血

花花（左）昨日公布再懷第2胎，讓她大呼「只能說感謝上帝啊」。（翻攝自花花部落格）

〔娛樂頻道／綜合報導〕F.I.R.吉他手「阿沁」黃漢青和小13歲的嬌妻花花昨透過臉書在報喜，因為去年花花不幸流產，時過三個月後再次懷孕，讓她激動地喊：「二寶回來啦！」不過在興奮的同時她也因為上次的流產經驗，讓她懷孕初期「擔心多於開心」，不管身理心理都很折磨，害怕在如廁後看到馬桶裡的血。

花花大女兒花苞。（翻攝自花花臉書）

花花在部落格中記錄了此次懷孕的過程，在流產後一直處於修養狀態的花花，是因為身體出現懷孕初期的症狀，才會決定買驗孕棒測試，沒想到如願出現兩條線，懷著忐忑不安的心，直到懷孕7週她孕吐、脹氣、便秘的情況越來越嚴重，幾乎是一天照三餐在孕吐，連喝水都會反胃，所幸在醫師的幫助下進入穩定期。

花花在確定懷孕3個月後公布喜訊。（翻攝自花花部落格）

花花頗有感觸地表示，「中間經歷過流產的痛，更能體會懷孕的辛苦與不容易，深刻體會到孩子健康就是一切了！」因此學會放下部分的工作專心養胎，並珍惜懷孕期間寶貴的經驗，花花想到未來可能要面對兩個小孩的教育，坦言都是在成長中學習當一個媽媽，「世界上沒有百分百的完美媽媽，妳的孩子選擇了妳 妳就是最適合他的媽媽。」