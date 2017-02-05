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喜劇女王徐玄振演古裝變身 女扮男裝騎馬練武術

2017/02/05 20:39

徐玄振在《帝王之女守百香》挑大樑演出能文能武的女主角守百香。（東風衛視提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星徐玄振日前一連演出2部夯劇《又是吳海英》、《浪漫醫生金師傅》皆創下高收視，獲封新一代喜劇女王，更讓她在SBS演技大賞連獲8項獎項肯定。而她3年前首挑大樑主演的古裝劇《帝王之女守百香》也將於6日在台播出，劇中她除展現不同以往的古典美，還女扮男裝騎馬，並和「惡女」女星瑞雨有精彩對手戲。

《帝王之女守百香》描述百濟國家族之間波瀾壯闊的家族史，以及淒美的愛情故事，而徐玄振在劇中飾演女主角、百濟時代武寧王女兒守百香，為完美詮釋該角色能文善武的特質，她特地拜師苦練了韓國宮廷舞蹈、武術，就連劇中騎馬場面也輕鬆過關，卓越的體育細胞獲工作人員讚賞。

徐玄振為演出《帝王之女守百香》勤練武術。（翻攝自網路）

此外，除了徐玄振是女主角的上上之選，韓媒也盛讚本劇其他選角也非常到位。曾演過《灰姑娘的姊姊》、《玻璃假面》等劇的瑞雨，在劇中耍盡心機、極其惡毒的形象被網友封為「惡女專門女星」。該劇將於2月6日起，每週一至週五晚間九點即將在東風衛視全台首播。

徐玄振在韓劇《帝王之女守百香》中女扮男裝騎馬，展現卓越運動細胞。（翻攝自NEWSTOWN）

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