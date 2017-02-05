（影音）西遊2 段小姐復活？ 曝舒淇吳亦凡搞笑彩蛋

吳亦凡在拍《西遊2》時吃了不少苦頭。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕由徐克執導，周星馳編劇、兼製的賀歲電影《西遊2：伏妖篇》自中國年初一上映以來，票房在第9天已經衝破十四億人民幣（約台幣70億），好口碑有目共睹，主演唐僧的吳亦凡在電影路演活動時也表示他的目標是10刷，粉絲也紛紛響應。

吳亦凡與徐克重慶路演。（翻攝自微博）

吳亦凡太原路演。（翻攝自微博）

今日《西遊2：伏妖篇》路演來到了深圳，吳亦凡一身帥氣牛仔休閒打扮，除了刷新了不少票房也帥出了新的高度，一出場就讓人遭受暴擊般瘋狂尖叫。吳亦凡為這部電影犧牲不少，除了剃光頭，武打動作都自己上。他今日受訪表示，原本以為唐僧不會武功所以沒有那麼多的武打戲，殊不知唐僧是動作最大的角色，因為要一直被打！到快殺青的時候，武行老師告訴他「你是這部戲吊最多威亞（鋼絲）的演員」，他當時聽了就安慰自己「唉，辛苦了」，惹得現場粉絲心疼連連。

吳亦凡今日帥氣牛仔裝出席電影路演。（翻攝自微博） 武行老師向吳亦凡透露吳是吊威牙最多的演員。（翻攝自微博）

而《西遊2》劇組在今天曝光了電影的小彩蛋片段，首度公開由舒淇飾演的段小姐和吳亦凡有一場搞笑對手戲。《西遊》第一部，段小姐因為孫悟空的傑傲不馴而死，唐僧因為太想念段小姐而把孫悟空錯當成她，對她「深情告白」。段小姐（其實是孫悟空）問唐僧究竟有沒有對小善姑娘（妖精）動過情，唐僧睜著大眼說：「當然沒有啦！我心裡只有妳一個人啊！」段小姐回：「有沒有動過情，你還沒回答我？」唐僧用看起來很誠懇的表情說：「當然沒有啦！妳這麼問是多餘的，妳覺得我會說有嗎？為什麼妳們老是要這麼問呢？」幾句對話已經讓人笑翻，分明是天下男人的心聲。周星馳與徐克的組合，讓人更期待《西遊2》的發展。

舒淇飾演的段小姐，在《西遊2》竟神奇的「復活了」。（截取自秒拍）

吳亦凡收到小唐僧蛋糕，表示要帶他一起去取西經。（翻攝自微博）

（電影彩蛋片段擷取自秒拍，如遭移除請見諒。）