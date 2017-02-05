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分享失智爺暖文爆紅 她自曝患有憂鬱症

2017/02/05 19:45

夏德萱（左）因常在網路上分享爺爺「老夏」的生活點滴爆紅。（翻攝自夏德萱Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人夏德萱因常在社群軟體上分享爺爺「老夏」與奶奶「脆鵝」的日常生活受到關注，雖然爺爺患有失智症，但她和奶奶總是付出極大的愛心和關愛，祖孫間的互動感動不少網友，沒想到平時都在傳達正能量的她，竟自爆自己其實有憂鬱症和焦慮症，震驚眾人。

夏德萱透露，常有粉絲會在Instagram私訊她，問她若遇到關於工作、家庭、朋友各種不順遂該怎麼解決，礙於無法一一回覆，她特別發文告訴大家：「其實，我有憂鬱症跟焦慮症。」

夏德萱（右）自爆患憂鬱症。（翻攝自夏德萱Instagram）

夏德萱說，自己最近經歷了一些很低潮的事，因為無力感甚至拿東西傷害自己，但事情過了之後才發現，「難過的只有家人，難受的其實只有自己，甚至有些人會當作笑話來看待..... 你會為自己還活著感到慶幸！」

夏德萱希望以自己的例子告訴正處於低潮走不出負能量的人，「發生事情千萬不要獨自面對，我們沒有獨自處理情緒的能力，記得一定要找正確的出口去宣洩，不管怎樣請不要傷害自己的身體，找不到人訴說的時候 就小盒子給我，真的沒有關係。

最後她不忘幽默收場，笑喊自己好赤裸，「但為了低潮的你們，這樣的赤裸也是值了。」不少網友看了都相當感動，也希望她能繼續加油。

夏德萱（左）常散播正能量。（翻攝自夏德萱Instagram）

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