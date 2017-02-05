曾少宗創傷症候群發作 「像肉身鍍膜想不斷洗手」

曾少宗因為同時拍電視劇和舞台劇，導致壓力大到「創傷症候群」復發。（翻攝自曾少宗臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人曾少宗退出「可米小子」後，積極轉往主持及戲劇發展，近期參與「植劇場」中以靈異恐怖為題材的《積木之家》，戲中他顛覆過往形象挑戰反派角色，他坦言因為拍攝的同時兼演另一部講述生死的舞台劇，想要盡善盡美的他壓力大到「創傷症候群」再度復發，甚至比4年前首次爆發更嚴重。

曾少宗（右）因拍攝生死題材的舞台劇，讓他想起4年乾爹過世的事情。（翻攝自曾少宗臉書）

據《聯合報》報導，曾少宗在《積木之家》中一改斯文形象，穿起花襯衫、帶著金手錶、又用台灣國語的口音撂髒話，雖然一度擔心無法勝任，但仍在導演的幫助下順利拍完，就算事後可能會遭到討厭，他也不會在意，他說：「要不是『植劇場』，我也演不到這種角色。」

曾少宗透過運動、爬山及料理美食來調解他的不適。（翻攝自曾少宗臉書）

曾少宗談到由於舞台劇《在妳轉身之後》的劇情內容，和4年前他面對乾爹過世的狀況太雷同，原本以為可以藉此「戲劇治療」，殊不知他因為無法承受反而引爆創傷症候群，當時的他除了注意力無法聚焦、無法融入現實社會外，他更一直覺得身上有一層膜，會不斷地想要洗手，求助醫師時被告知要自己調適，這次面臨相同的症狀，曾少宗用1個月的時間透過爬山、運動、做料理才好轉。