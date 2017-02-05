GINO爆見鬼廟公 2天前已去世

GINO（左）戴上戰士帽便感到相當不舒服。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王樂妍和GINO率領學生李博翔、邱子芯等人前往有5百多年歷史的白石城拍攝，王樂妍和GINO為了深度體驗還分別穿上古代服裝，穿上傳統公主服的王樂妍竟瞬間變成典雅小公主；身旁的GINO穿上武將戰士服看起來架式十足，不料GINO卻出現靈異感應，拒絕再戴此帽，直說：「戴上去頭好暈，不舒服」。

GINO表示自己的體質比較敏感，拍戲撞鬼是常有的事，有一次在馬來西亞宣傳，房間傳出陣陣敲門聲，水龍頭關掉後，竟發現敲的竟然是我廁所的門，內心已相當恐懼的GINO把浴簾拉開，竟發現有一個影子、從反方向也拉開浴簾、探頭往裡看，GINO馬上腿軟，顧不得只包著浴巾就衝到大廳。

GINO和王樂妍一行人拍攝民視偶像劇，前往日本白石市的白石城取景。（民視提供）

撞鬼經驗相當豐富的GINO說自己都會戴佛牌驅邪，他還教眾人一些小撇步，出門要習慣帶粗鹽在身上，灑一點鹽在門口跟窗戶，就可以驅邪避凶。

另外GINO日前在馬來西亞的廟拍電影時，有看到廟公走來走去，但其實廟公2天前已死在廁所裡，事後回去檢查畫面也有發現廟公身影，嚇得眾人面面相覷。