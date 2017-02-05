女星走出不倫陰影 靠「它」重拾想愛心情

貝琪近日成功甩開不倫陰影，演藝事業逐漸回溫。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本混血女星貝琪去年初與「極品下流少女」主唱川谷繪音談起不倫戀，「小三」封號讓她演藝事業陷入低谷，直到近日才逐漸回溫。感情空窗許久的她，今在節目中大方坦承，偶爾還是會想談戀愛，特別是看小說的時候，卻擔心婚事搞不定，可能會造成未來老公困擾。

貝琪當初因不倫付出慘痛代價，花了近1年的時間，才於本月初接下不倫後首支廣告代言。當時她表示希望能全心投入工作，對於能否找到「白馬王子」抱持隨緣態度。今她登上節目《我們的時代》，表示早已走出過往陰影，「偶爾也是會想談戀愛，像是看小說的時候，會覺得談戀愛好像很開心」，露出渴愛心情。

貝琪日前接下不倫戀後首支廣告代言，表示對感情隨緣。（翻攝自modelpress）

貝琪更進一步表示，雖然想談戀愛，但婚姻卻是想都不敢想，「萬一結婚以後，媒體拿以前的不倫戀，去訪問老公怎麼辦？」一番話當場被主持人打槍，笑稱：「貝琪你還是想找名人談戀愛對吧」，讓她只能苦笑回應。

此外，貝琪先前因不倫戀與姊妹淘上戶彩鬧僵，日前2人好不容易破冰重拾姊妹情，卻傳出有電視台下禁令，不願讓2人同台演出，擔心上戶彩鬧婚變、貝琪又有不倫往事，容易讓觀眾對節目有負面聯想。

貝琪（中）今登上節目《我們的時代》，透露渴愛心情。（翻攝自網路）