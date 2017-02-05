謝和弦老婆取「網購藝名」 被宅配認出超崩潰

謝和弦（左）和老婆Keanna（右）婚後幸福甜蜜。（翻攝自Keanna臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「阿扣」謝和弦和交往4年的混血辣妻Keanna，去年5月登記結婚，兩人時常在臉書上曬恩愛或分享生活趣事，Keanna昨日在臉書分享自己愛上網購後，為自己取了個「網購藝名」，卻沒想到遭宅配人員認出「謝太太」的身分，讓她頓時超尷尬。

Keanna昨發文透露自己掉入網購的「坑」後，還俏皮地為自己取了「魔法少女」的名字，卻沒想到近日在簽收宅配時，被配送員遲疑的問：「請問是...咦？ 魔法..少女嗎..？」她當下顧做鎮定的回應「我是」，結果對方噗哧地笑出聲問：「所以妳會魔法...？」她用大笑掩飾自己內心的羞愧「對，我會魔法！」殊不知對方這時出其不意地回了一句「對了，我有看MV喔！謝太太～」讓她大吃一驚，內心充滿複雜的情緒，想要崩潰地立刻逃走，「我如果真的有魔法，一定立馬騎掃把飛走」。

Keanna在臉書分享自己愛上網購後，為自己取網購藝名，結果被認出的超窘故事。（翻攝自Keanna臉書）

網友笑翻後求Keanna教魔法，沒想到頑皮回應稱「這種事要講天份的」，還有人問：「魔法少女~你是用什麼魔法把到阿扣的，教一下啦~」結果她霸氣回說：「是他把我！」

Keanna為自己取了「魔法少女」當做網購藝名。（翻攝自Keanna臉書）