限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

謝和弦老婆取「網購藝名」 被宅配認出超崩潰

2017/02/05 17:42

謝和弦（左）和老婆Keanna（右）婚後幸福甜蜜。（翻攝自Keanna臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「阿扣」謝和弦和交往4年的混血辣妻Keanna，去年5月登記結婚，兩人時常在臉書上曬恩愛或分享生活趣事，Keanna昨日在臉書分享自己愛上網購後，為自己取了個「網購藝名」，卻沒想到遭宅配人員認出「謝太太」的身分，讓她頓時超尷尬。

Keanna昨發文透露自己掉入網購的「坑」後，還俏皮地為自己取了「魔法少女」的名字，卻沒想到近日在簽收宅配時，被配送員遲疑的問：「請問是...咦？ 魔法..少女嗎..？」她當下顧做鎮定的回應「我是」，結果對方噗哧地笑出聲問：「所以妳會魔法...？」她用大笑掩飾自己內心的羞愧「對，我會魔法！」殊不知對方這時出其不意地回了一句「對了，我有看MV喔！謝太太～」讓她大吃一驚，內心充滿複雜的情緒，想要崩潰地立刻逃走，「我如果真的有魔法，一定立馬騎掃把飛走」。

Keanna在臉書分享自己愛上網購後，為自己取網購藝名，結果被認出的超窘故事。（翻攝自Keanna臉書）

網友笑翻後求Keanna教魔法，沒想到頑皮回應稱「這種事要講天份的」，還有人問：「魔法少女~你是用什麼魔法把到阿扣的，教一下啦~」結果她霸氣回說：「是他把我！」

Keanna為自己取了「魔法少女」當做網購藝名。（翻攝自Keanna臉書）

相關新聞

推薦新聞
（影音）阿信東京被野生捕獲 大方請吃最貴的XXX （影音）阿信東京被野生捕獲 大方請吃最貴的XXX
2017/02/05 11:31
酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生 酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生
2017/02/05 10:24
謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格 謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格
2017/02/05 11:17
強國新婚夫妻亂北海道 台灣導演「自首」 強國新婚夫妻亂北海道 台灣導演「自首」
2017/02/05 11:01
洪其德酒駕吸毒消失9年 自曝現況「月入5萬有女友」 洪其德酒駕吸毒消失9年 自曝現況「月入5萬有女友」
2017/02/05 11:01
死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！ 死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！
2017/02/05 11:14
加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲 加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲
2017/02/05 10:00
一朵玫瑰花 揭露田馥甄和《美女與野獸》的關聯... 一朵玫瑰花 揭露田馥甄和《美女與野獸》的關聯...
2017/02/05 13:54
不在早餐店打工了！小Call透露請辭原因 不在早餐店打工了！小Call透露請辭原因
2017/02/05 15:37
限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元 限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元
2017/02/05 13:22
貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員 貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員
2017/02/05 15:43
帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人 帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人
2017/02/05 11:48
畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！ 畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！
2017/02/05 11:53
（影音）男星堅持自己上 車被炸飛嚇到傻 （影音）男星堅持自己上 車被炸飛嚇到傻
2017/02/05 09:25
雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
2017/02/05 14:23
奶奶get！黃子佼收到紅包 結婚差最後一步 奶奶get！黃子佼收到紅包 結婚差最後一步
2017/02/05 14:52
伊能靜梅開二度 婆婆教她如何維持婚姻 伊能靜梅開二度 婆婆教她如何維持婚姻
2017/02/05 17:39
繼鄒倩琳後 中天又有資深女主播請辭 繼鄒倩琳後 中天又有資深女主播請辭
2017/02/05 18:06
（影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭 （影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭
2017/02/05 13:54
（影音）孔侑稱偶像只知「德華」 李棟旭爆料他偷關注秀智 （影音）孔侑稱偶像只知「德華」 李棟旭爆料他偷關注秀智
2017/02/05 16:56
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.