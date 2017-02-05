限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

威廉被拉直銷下面被摸 楊千霈求龍鳳胎靠這招

2017/02/05 15:51

楊千霈（右）、威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕新片《地圖的盡頭》今探班，威廉和楊千霈在片中扮直銷人員，被問到相關經驗，威廉說以前曾被約會對象「騙」去分享會，讓他有些受傷，而且兩人一坐下對方就拿出精油幫他塗手，笑說：「想摸我手可以直接告訴我啊。」逗笑全場。

楊千霈（右），威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

楊千霈結婚一年多，上月在公開活動喊話想生龍鳳胎，兩人最近正籌備到北歐蜜月旅行，威廉爆料之前寒流楊千霈一次就穿5件發熱衣，他說：「北歐這麼冷，這樣妳老公要碰到妳的肌膚還要穿過重重難關，目標很難達成耶。」

楊千霈，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

而被問到行程及「做人」計畫，楊千霈表示「行程規劃中，最近就要出發，聽朋友說去迪士尼玩有機會生龍鳳胎」。兩人在片中是「上下線」，有曖昧情愫，但親密鏡頭不多，威廉說：「以前找我拍戲都要我脫，這次穿冬裝包緊緊，好不習慣。」

威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

該片由導演張志勇執導，另外請來金馬獎最佳女配角呂雪鳳、《賽德克．巴萊》及《一八九五》演員日比野玲同場演出。

威廉（左起）、呂雪鳳、楊千霈、日比野玲，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）呂雪鳳，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）日比野玲，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
（影音）小孩都還沒出生 林宥嘉就先煩惱這件事 （影音）小孩都還沒出生 林宥嘉就先煩惱這件事
2017/02/05 16:12
（影音）李棟旭萌喊「no母黑」 跳《TT》尬金秘書 （影音）李棟旭萌喊「no母黑」 跳《TT》尬金秘書
2017/02/05 16:07
貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員 貝克漢承認因「封爵」夢碎 寫信飆罵評選委員
2017/02/05 15:43
「黑色安息日」返鄉告別唱 重金屬教父團傳奇不落 「黑色安息日」返鄉告別唱 重金屬教父團傳奇不落
2017/02/05 15:33
日本成人節目無極限！女偶像尷尬學「手技」 日本成人節目無極限！女偶像尷尬學「手技」
2017/02/05 15:10
奶奶get！黃子佼收到紅包 結婚差最後一步 奶奶get！黃子佼收到紅包 結婚差最後一步
2017/02/05 14:52
網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告 網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告
2017/02/05 14:35
雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
2017/02/05 14:23
戴武將帽頭暈！GINO拍戲遇靈異現象 戴武將帽頭暈！GINO拍戲遇靈異現象
2017/02/05 14:11
（影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭 （影音）粉絲好瘋狂！OL脫衣乳壓 熟女爽貼小龜頭
2017/02/05 13:54
限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元 限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元
2017/02/05 13:22
Ella抓住老公招數多 被讚「秀色可餐」 Ella抓住老公招數多 被讚「秀色可餐」
2017/02/05 12:17
畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！ 畢昂絲愛女才5歲 就將推出個人美妝品牌！
2017/02/05 11:53
帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人 帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人
2017/02/05 11:48
謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格 謝哲青出國屯扭蛋 老婆鐵青逼問價格
2017/02/05 11:17
強國新婚夫妻亂北海道 台灣導演「自首」 強國新婚夫妻亂北海道 台灣導演「自首」
2017/02/05 11:01
洪其德酒駕吸毒消失9年 自曝現況「月入5萬有女友」 洪其德酒駕吸毒消失9年 自曝現況「月入5萬有女友」
2017/02/05 11:01
酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生 酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生
2017/02/05 10:24
加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲 加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲
2017/02/05 10:00
（影音）男星堅持自己上 車被炸飛嚇到傻 （影音）男星堅持自己上 車被炸飛嚇到傻
2017/02/05 09:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.