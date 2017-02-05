威廉被拉直銷下面被摸 楊千霈求龍鳳胎靠這招

楊千霈（右）、威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕新片《地圖的盡頭》今探班，威廉和楊千霈在片中扮直銷人員，被問到相關經驗，威廉說以前曾被約會對象「騙」去分享會，讓他有些受傷，而且兩人一坐下對方就拿出精油幫他塗手，笑說：「想摸我手可以直接告訴我啊。」逗笑全場。

楊千霈（右），威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

楊千霈結婚一年多，上月在公開活動喊話想生龍鳳胎，兩人最近正籌備到北歐蜜月旅行，威廉爆料之前寒流楊千霈一次就穿5件發熱衣，他說：「北歐這麼冷，這樣妳老公要碰到妳的肌膚還要穿過重重難關，目標很難達成耶。」

楊千霈，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

而被問到行程及「做人」計畫，楊千霈表示「行程規劃中，最近就要出發，聽朋友說去迪士尼玩有機會生龍鳳胎」。兩人在片中是「上下線」，有曖昧情愫，但親密鏡頭不多，威廉說：「以前找我拍戲都要我脫，這次穿冬裝包緊緊，好不習慣。」

威廉，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）

該片由導演張志勇執導，另外請來金馬獎最佳女配角呂雪鳳、《賽德克．巴萊》及《一八九五》演員日比野玲同場演出。

威廉（左起）、呂雪鳳、楊千霈、日比野玲，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝） 呂雪鳳，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝） 日比野玲，電影地圖的盡頭採訪探班採訪。（記者王文麟攝）