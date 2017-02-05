（影音）孔侑稱偶像只知「德華」 李棟旭爆料他偷關注秀智

孔侑因《鬼怪》人氣再飆漲，廣告代言排滿滿。（翻攝自tvN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯劇《鬼怪》雖然已完結，但不少患有「鬼怪症候群」的劇迷仍念念不忘，製作組特別為劇迷整理了特輯《召喚鬼怪》，由李棟旭和劉寅娜「情侶檔」一起主持，為粉絲公開《鬼怪》幕後花絮。其中最讓劇迷期待李棟旭和孔侑的私下互動，兩人不管戲內戲外都超滿「基情味」，逗趣的兩人還笑說：「花絮光是他們兩人就夠了！」交情好的兩人不忘相約未來再次合作。

劉寅娜（左）和李棟旭（右）兩人擔任《鬼怪》特輯中的主持人。（翻攝自tvN）

金信（孔侑飾）和池恩倬（金高恩飾）去看電影，被《屍速列車》嚇瘋。（翻攝自tvN）

在戲中孔侑和金高恩約會看電影，卻沒想到被自己主演的災難片《屍速列車》嚇瘋，打翻整桶爆米花讓週圍觀眾超驚嚇，在公開的花絮中還原當時的場景，孔侑超誇張的「驚嚇法」，讓金高恩因為爆笑NG了幾次，而一旁的臨時演員更因為孔侑驚恐尖叫聲嚇到跳起來。

金高恩（右）因為孔侑的「驚聲尖叫」法，笑場多次。（翻攝自tvN）

孔侑和飾演「德華」的陸星材對戲時，因為錯認星材是其他團體的成員，而讓一旁的李棟旭超驕傲，自稱可以背出星材所屬團體「BTOB」全員的名字，自認為和偶像超不熟的孔侑只好說：「我知道的偶像就只有陸星材。」卻立刻遭李棟旭打槍，揭發孔侑其實私下有留意有「國民初戀」封號的秀智。

孔侑（左）自稱偶像中只知道陸星材（右）沒想到遭李棟旭打槍。（翻攝自tvN）

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