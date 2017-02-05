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（影音）李棟旭萌喊「no母黑」 跳《TT》尬金秘書

2017/02/05 16:07

李棟旭（左）和趙宇振兩人在《鬼怪》特集中大跳《TT》舞。（合成圖，翻攝自tvN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓由孔侑、李棟旭、金高恩、劉寅娜、李棟旭等主演夯劇《孤單又燦爛的神─鬼怪》，意想不到的劇情轉折讓劇迷又哭又笑，不僅刷新電視台收視佳績，在一片叫好聲中完美落幕，更曾打敗老牌綜藝《無限挑戰》成為南韓人的最愛電視節目。日前節目組公開了拍攝的幕後花絮，曝光孔侑和李棟旭下戲後超有愛的互動，以及「金秘書」趙宇振守約跳女團「TWICE」的《TT》舞蹈。

金秘書保持劇中的形象，一臉正經大跳女團《TT》舞蹈，反差感讓全場笑翻。（合成圖，翻攝自tvN）

《鬼怪》中飾演存在感超強的「金秘書」趙宇振，不僅大跳韓團「EXO」的《Growl》和「防彈少年團」的《Boy In Luv》，讓劇迷印象超深刻，他更曾許下「若戲劇創下電視台最高收視率，我就跳 TWICE《TT》」的收視約定，在昨日播出的特輯中，趙宇振果真拿出專業的一面，認真唱跳《TT》，讓李棟旭和劉寅娜兩人看了笑開懷，李棟旭也加碼來了一小段，對嘴歌詞撇頭撒嬌，萌喊「太過分」（發音：no母黑），呆萌狀態讓網友大呼「好可愛」。

金秘書在《鬼怪》中大跳「EXO」的《Growl》和「防彈少年團」的《Boy In Luv》，超強存在感讓劇迷笑翻。（翻攝自網路）

李棟旭看金秘書跳《TT》也忍不住跟著一起跳。（翻攝自tvN）

相關影片：（相關影片取自NAVER，如遭移除敬請見諒）

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