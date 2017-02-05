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伊恩麥克連談自身同性戀啟發 自豪喊話：我是同志甘道夫

2017/02/05 15:20

英國老牌男星伊恩麥克連是個公開出櫃的同性戀者，也一直在為同志族群爭取各種權益。（翻攝自Daily Stormer）

〔記者陳昱均／綜合報導〕被譽為「英國最傑出的演員之一」的伊恩麥克連，在社會風氣還有些保守的1988年就公開出櫃，並成立了英國最有影響力的同性戀組織「石牆」，為其擔任發言人，相當關心各種時政及人權議題的他，一直不斷努力在替同性戀族群爭取各種權益，是不少LGBT族群的偶像。而他最近在接受訪問時，就聊到了自己過去是如何「覺醒」成為同性戀，以及在英國同志法規正式合法之前的生活。

伊恩麥克連（中）是英國最有影響力的同性戀組織「石牆」的發言人。（翻攝自伊恩麥克連官網）

為了慶祝超過21歲的成年男子在英國及威爾斯地區已經被正式合法化50周年，《Attitude》就特別製作了一個「Attitude Heroes」特輯，會在採訪12名改變英國以及全世界的LGBT代表性人物，而其中伊恩麥克連便是其中之一，對於自己是如何「覺醒」的，伊恩麥克連就表示：「我人生第一個知道男人也可以跟男人做愛的啟發，就是在公共廁所牆上被隨意寫下的那些電話跟地址，後來我就慢慢開始認定自己是個『酷兒』，但是也沒有跟任何認識的男性朋友提起過。」他也坦承，自己在學校時曾非常喜歡一個男同學，也認為2人後來的關係就是處於「交往中」的狀態，不過當有一天對方向他解釋後，才發現原來這是他們「這類人」所正在經歷的一個階段。

伊恩麥克連（正中白衣者）在1988年參與同志遊行抗議活動時的模樣。（翻攝自伊恩麥克連官網）

而在那個同性戀還不被社會大眾認可的年代，伊恩麥克連就吐露：「你在公眾中會避免做出任何吸引他人視線的行為，因為那樣就好像是在告訴大家你就是一個潛在的犯罪者」，也感嘆：「當時世界上沒有一個地方是願意公開接受同性戀的，這就是這個世界所運作的方式，同志族群就是會被認為是次等的人類。」至於他選擇出櫃的時機，就是在柴契爾政府在1988年開始實施「地方政府法第28條」（Section 28 of the Local Government），禁止在校園「提倡」同性戀與出版任何「提倡」同性戀的教材後，決定挺身而出為，隨後就成立了「石牆」，訪談中他也表示自己現在已經能夠自豪對所有人說：「我就是同志甘道夫」，相當霸氣。

伊恩麥克連在公開出櫃後一直不避諱談論自己的性向，也積極參與各種同志相關活動。（翻攝自VIVA Lifestyle Magazine）

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