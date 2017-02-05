戴武將帽頭暈！GINO拍戲遇靈異現象

GINO（左）和王樂妍（右）拍攝持續進行中，今日他們前往白石城取景，換上公主服的王樂妍，馬上公主魂上身。（民視提供）

〔記者洪素津／日本白石報導〕GINO和王樂妍拍攝民視《我的老師叫小賀》持續進行中，今日他們前往距今有500多年歷史的白石城取景，兩人還各自穿上了日本時代古著，換上公主服的王樂妍，馬上公主魂上身，驕傲地說「我可是公主呢」；而GINO戴上傳統戰士帽後一陣頭暈目眩，他直說：「或許戰士魂還在帽子上，強大的氣場讓他無法駕馭。」

GINO和王樂妍一行人拍攝民視偶像劇，前往日本白石市的白石城取景。（民視提供）

GINO因體質問題而把戰士帽給一旁的陳彥佐戴上，陳彥佐戴上後沒什麼感覺，身體狀況非常良好，不過陳彥佐尷尬地說：「戴起來真的好緊。」但隨後卻發生了不可思議的現象，陳芊羽為拍攝古城美景把相機交給陳彥佐，此時相機卻出現殘影當機狀況，交還給陳芊羽後，相機又恢復正常，讓眾人嚇得說：「武將魂真的存在。」

陳彥佐（左）因戴上戰士帽，特殊氣場讓相機出現殘影。（民視提供）

另外王上豪和陳芊羽也穿上傳統服飾在劇中演出，王上豪因喜歡電玩而對日本武將的名字如數家珍，開心說自己從小就有武士夢，今天終於圓夢了；而陳芊羽穿上傳統公主服，那羞澀的模樣，像極了日本小娃娃。

陳彥佐戴上戰士帽後，竟發生不可思議的現象。（民視提供）

王上豪（右）和陳芊羽（左）也穿上傳統服飾在戲中演出。（民視提供）