雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」

「雷神」克里斯漢斯沃竟背叛漫威變身敵對陣營DC的超人，讓他被蜘蛛人與美國隊長聯手「追殺」。（合成圖，翻攝自漫威、艾莎芭塔奇Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）不只在螢幕上帥氣迷人，私下更是個享受「奶爸」生活的好爸爸，他與西班牙女星艾莎巴塔奇育有一名4歲女兒印蒂亞（India）與一對2歲的雙胞胎兒子特瑞斯坦及沙夏（Tristan & Sasha），艾莎芭塔奇時常會PO出老公私下帶孩子的父子溫馨照與粉絲分享，萌煞不少網友；今天，艾莎巴塔奇就又PO出一張引發熱烈討論的照片，讓大家看了都笑翻過去。

螢幕上帥氣威猛的克里斯漢斯沃，回到家中就成了孩子們的最佳玩伴。（翻攝自艾莎芭塔奇Instagram）

身為漫威演員的克里斯漢斯沃，在老婆所拍攝的照片中竟然偷偷「背叛」漫威，投奔對手DC的懷抱，裸著上半身並披著超人披風在家裡奔跑；仔細一看，他的身後則出現了2個小小的身影，原來是他的一對寶貝雙胞胎兒子們分別也學老爸披上蜘蛛人與美國隊長的披風，追著克里斯漢斯沃跑，這逗趣又溫馨的畫面馬上吸引大批網友點讚，有人就開玩笑表示：「有鑑於雷神背叛了漫威，他們只好派出蜘蛛人與美國隊長來追殺他了！」

克里斯漢斯沃家中的3個孩子也都相當黏爸爸。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）