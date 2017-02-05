限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元

2017/02/05 13:22

「SM娛樂」會長李秀滿（左）及「YG娛樂」代表梁鉉錫（右）今年的持股價值比起去年都慘跌超過40%，憑空蒸發數十億。（翻攝自韓聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為南韓三大龍頭娛樂公司負責人的「SM娛樂」會長李秀滿以及「YG娛樂」代表梁鉉錫，過去都因為旗下娛樂公司發展得相當好、盛名享譽全世界，而成為演藝圈中的「持股富豪」，身價都相當高；然而，最近疑因薩德」反導彈系統以及中國「限韓令」影響，讓這些持股富豪們的持股價值大跌，光是演藝圈持股富豪前12名的持股價值總跌幅就高達40.7%，平均慘蒸發了數十億元。

根據南韓《財閥網》報導，以3日的股市收盤價來看，「SM娛樂」會長李秀滿的持有股份價值從一年前的1862億韓幣（約台幣54.4億元），整整少了824億韓幣（約台幣24億元），跌幅約為44.3%，但持股價值勉強仍維持超過1億韓幣「YG娛樂」代表梁鉉錫的持股價值，則是從去年的2148.2億韓幣（約62.7億）下滑至958.1億韓幣（約台幣28億元），跌幅約為44.6%，這也是「YG娛樂」自2011年11月股票正式上市以來，持股價值首次沒有超過1億韓幣的唯一一次，情況十分慘烈。

不只三大龍頭經紀公司被影響，像是成為自己娛樂經紀公司「KEYEAST」大股東的裴勇俊，也受到了嚴重衝擊，持股價值從一年前的600多億韓幣（約台幣18億元）大減至441.4億韓幣（約台幣12.9億元）；「FNC娛樂」的成浩代表持股價值也從去年的562億韓幣（約台幣16.4億元）慘跌48.6%至273億韓幣（約台幣7.9億元），整整虧損289億韓幣（約台幣8.4億）。業界人士就分析這樣的慘況應該有很大部份原因是受到中國限韓令以及薩德」反導彈系統的影響，加上薩德」在今年正式在南韓部屬後，在國內外的匯率都會受影響而波動，因此認為這些股市富豪們的身價，可能還會持續暴跌。

相關新聞

推薦新聞
日本成人節目無極限！女偶像尷尬學「手技」 日本成人節目無極限！女偶像尷尬學「手技」
2017/02/05 15:10
網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告 網傳金秀賢4月秘婚昭熙 經紀公司怒喊告
2017/02/05 14:35
雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
2017/02/05 14:23
限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元 限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元
2017/02/05 13:22
死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！ 死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！
2017/02/05 11:14
妮姬米娜豪宅遭竊是內賊？舊愛耍土豪撇嫌疑 妮姬米娜豪宅遭竊是內賊？舊愛耍土豪撇嫌疑
2017/02/05 10:26
加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲 加拿大導演兼海洋學家浮潛拍片溺斃 享年37歲
2017/02/05 10:00
男團成員智商超過156！實際IQ竟高到測不出來 男團成員智商超過156！實際IQ竟高到測不出來
2017/02/05 08:46
貝克漢不甩「假」爆料 陪女兒唸故事救形象 貝克漢不甩「假」爆料 陪女兒唸故事救形象
2017/02/04 22:28
哈利王子首度公開牽手女友 爆料梅根喜歡為他下廚 哈利王子首度公開牽手女友 爆料梅根喜歡為他下廚
2017/02/04 22:26
Angelababy產後近照曝光 卡「婆媽」中間曬好感情 Angelababy產後近照曝光 卡「婆媽」中間曬好感情
2017/02/04 21:39
楊洋打戲親上陣 紅腫雙手遍布傷口 楊洋打戲親上陣 紅腫雙手遍布傷口
2017/02/04 20:41
（影音）神話登台唱嗨玩假人挑戰 台上解扣撩衣嗨翻台粉 （影音）神話登台唱嗨玩假人挑戰 台上解扣撩衣嗨翻台粉
2017/02/04 20:38
應采兒曬雪乳纖腰比基尼 陳小春卻... 應采兒曬雪乳纖腰比基尼 陳小春卻...
2017/02/04 20:16
得罪髮型師？ 「TWICE」彩瑛新造型竟遭批如大媽 得罪髮型師？ 「TWICE」彩瑛新造型竟遭批如大媽
2017/02/04 19:40
（影音）不只女兒！川普孫女顏值也超高 萌唱中文歌拜年 （影音）不只女兒！川普孫女顏值也超高 萌唱中文歌拜年
2017/02/04 18:08
聯合國護航貝克漢 「多年來對公益活動盡心盡力」 聯合國護航貝克漢 「多年來對公益活動盡心盡力」
2017/02/04 17:51
不是2NE1！ GD「高顏值+逆天身材」閨密曝光 不是2NE1！ GD「高顏值+逆天身材」閨密曝光
2017/02/04 17:44
貝克漢婊吸毒女歌手 恐拖累老婆錯失勳章 貝克漢婊吸毒女歌手 恐拖累老婆錯失勳章
2017/02/04 17:00
安宰賢偷看「三級片」不承認 具惠善一個動作瞬間打臉 安宰賢偷看「三級片」不承認 具惠善一個動作瞬間打臉
2017/02/04 16:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.