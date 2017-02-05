限韓令影響？SM、YG負責人持股價蒸發數十億元

「SM娛樂」會長李秀滿（左）及「YG娛樂」代表梁鉉錫（右）今年的持股價值比起去年都慘跌超過40%，憑空蒸發數十億。（翻攝自韓聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為南韓三大龍頭娛樂公司負責人的「SM娛樂」會長李秀滿以及「YG娛樂」代表梁鉉錫，過去都因為旗下娛樂公司發展得相當好、盛名享譽全世界，而成為演藝圈中的「持股富豪」，身價都相當高；然而，最近疑因「薩德」反導彈系統以及中國「限韓令」影響，讓這些持股富豪們的持股價值大跌，光是演藝圈持股富豪前12名的持股價值總跌幅就高達40.7%，平均慘蒸發了數十億元。

根據南韓《財閥網》報導，以3日的股市收盤價來看，「SM娛樂」會長李秀滿的持有股份價值從一年前的1862億韓幣（約台幣54.4億元），整整少了824億韓幣（約台幣24億元），跌幅約為44.3%，但持股價值勉強仍維持超過1億韓幣；「YG娛樂」代表梁鉉錫的持股價值，則是從去年的2148.2億韓幣（約62.7億）下滑至958.1億韓幣（約台幣28億元），跌幅約為44.6%，這也是「YG娛樂」自2011年11月股票正式上市以來，持股價值首次沒有超過1億韓幣的唯一一次，情況十分慘烈。

不只三大龍頭經紀公司被影響，像是成為自己娛樂經紀公司「KEYEAST」大股東的裴勇俊，也受到了嚴重衝擊，持股價值從一年前的600多億韓幣（約台幣18億元）大減至441.4億韓幣（約台幣12.9億元）；「FNC娛樂」的韓成浩代表持股價值也從去年的562億韓幣（約台幣16.4億元）慘跌48.6%至273億韓幣（約台幣7.9億元），整整虧損289億韓幣（約台幣8.4億）。業界人士就分析這樣的慘況應該有很大部份原因是受到中國限韓令以及「薩德」反導彈系統的影響，加上「薩德」在今年正式在南韓部屬後，在國內外的匯率都會受影響而波動，因此認為這些股市富豪們的身價，可能還會持續暴跌。