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（影音）阿信東京被野生捕獲 大方請吃最貴的XXX

2017/02/05 11:31

五月天阿信東京開唱還請粉絲吃豬排飯。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天連續兩天在東京武道館舉行「Re：DNA 〜2017 復刻版」演唱會，主唱阿信透露自己去吃飯被粉絲野生捕獲，他說話算話請客，沒想到粉絲竟點最貴的豬排飯。

演唱會上，五月天團員除以日文問候歌迷，還獻唱《派對動物》、《Song for you》（後來的我們）、《OAOA》，以及《擁抱》等6首日文版歌曲，團員再次想惡搞翻譯機，笑料不斷。

五月天東京演唱會圓滿落幕。（相信音樂提供）阿信3日在首場演唱會上曾對全場萬名歌迷說：「這幾天在東京看到五月天，就是五月天請客。」更笑說要歌迷們：「來東京不要抓皮卡丘 ，要抓五月天。」沒想到4日演唱會上，阿信就宣告：「昨天晚上，我被抓到了。」透露是在吃豬排飯時遇到歌迷，說到做到的大方請客，並祝對方新年快樂，但仍忍不住開玩笑說：「對方不但抓到我，還點了最貴的。」

五月天3月18日起在高雄開唱，3月21日加開一場「人生無限公司」演唱會，2月12日於拓元售票系統開賣。

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

阿信在東京依然人氣很旺。（相信音樂提供）

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