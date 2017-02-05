死侍女友每月給前夫超過62萬 片酬也被掏空！
女星莫蓮娜芭卡琳（左）與前夫奧斯汀齊克（右）在2015年7月就提出離婚，至今仍不斷在支付對方巨額贍養費。（翻攝自TMZ）
〔記者陳昱均／綜合報導〕37歲美國女星莫蓮娜芭卡琳（Morena Baccarin）因在去年的超級英雄電影《惡棍英雄：死侍》中演出「死侍」韋德的女友凡妮莎而受到高度關注，去年挺肚忙完《死侍》宣傳後，也在3月順利產下她與《萬惡高譚市》男星班傑明麥肯錫（Ben McKenzie）的寶貝女兒，一家三口過得十分甜蜜幸福。然而，莫蓮娜芭卡琳與上一段婚姻的導演前夫奧斯汀齊克（Austin Chick）卻依然在財務上糾纏不清，她在離婚後早已給了對方大筆贍養費，但在每月持續給對方超過2萬美金（約62萬元台幣）的情況下，幾乎已經要將她榨乾，因此現在莫蓮娜芭卡琳決定上法院尋求幫助來解決。
莫蓮娜芭卡琳（左）在電影《惡棍英雄：死侍》中扮演萊恩雷諾斯（右）的女友，2人甚至在裡面還有激情床戲。（翻攝自Pinterest）
根據《TMZ》報導，莫蓮娜芭卡琳透露自己早就已經給目前沒工作的前夫奧斯汀齊克34萬美金（約台幣1062萬元）的配偶贍養費，也撥了10萬美金（約台幣312萬元）到2人的共有產遺產中，就連當時拍攝《死侍》的部份片酬14.7萬美金（約台幣460萬元）也都交給對方，這樣加一加，自從2人在2015年6月宣布離婚以來，就已經付出超過50萬美金（約台幣1561萬元）的贍養費給對方了。而根據法院紀錄，也顯示莫蓮娜芭卡琳目前每月都得給對方超過2萬美金（約62萬元台幣），直到雙方重新商議出新的離婚協議為止，但這令已經另組新家庭的莫蓮娜芭卡琳在經濟方面壓力巨大，簡直要喘不過氣來，所以才會決定走法律途徑來解決。
莫蓮娜芭卡琳（左）離婚後就與《萬惡高譚市》男星班傑明麥肯錫（右）開始交往，2人目前育有1女。（翻攝自Star Magazine）
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