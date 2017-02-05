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酒駕自責引退演藝圈 洪其德夜夜噩夢曾想輕生

2017/02/05 10:24

洪其德2006年吸毒被逮，圖為當年板橋地檢署傳喚包括洪其德等6名藝人。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲藝人洪其德擔任外景主持人起家，演過不少電視劇，卻在2006年沾毒，隔2年又在墾丁酒駕撞死婦人，引發軒然大波，重創形象後消失於演藝圈，離開螢光幕至今9年，現在他在飛鏢店和燒烤店工作，月入約5萬元，雖然事隔多年，他坦言仍對酒駕事件有陰影，被罪惡感和悔恨壓得夜不成眠，一度夜夜作噩夢，曾想過輕生一了百了，但不想要媽媽白髮人送黑髮人才轉念，他說：「活著的人並沒有比死的人開心，我一輩子都無法原諒自己，但會努力做點好事，讓自己好過一點。」

2006年洪其德前往台北地檢署報到接受勒戒。（資料照，記者潘少棠攝）

據《蘋果日報》報導，洪其德當年在墾丁酒駕鬧上社會版，當時下跪道歉，並賠了330萬元和解，回台北後不敢面對人群，被自責感折磨的他痛不欲生，每晚做噩夢，坦言有過尋死念頭，後來受到朋友鼓勵，並介紹他飛鏢運動，他才逐漸走出來，但看到酒駕新聞時仍會有感觸，坦言：「一個人的時候還是會想到，不過事情都發生了，需要時間，不可能完全沒有罣礙。」

2008年洪其德在墾丁酒駕，當時他向家屬黃天珍下跪，並拿出120萬現金支票。（資料照）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

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