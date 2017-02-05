帥又有愛心！李鍾碩帶回流浪貓 開條件找主人
2017/02/05 11:48
李鍾碩拍攝電影時，在路邊撿到一隻受寒的小貓，為他取名「核桃」，並親自幫牠找主人。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男神級演員李鍾碩，除了長相帥氣、身材高挑挺拔，精湛的演技也備受外界肯定，去年還不斷充實自己，悄悄考上名校碩士，是許多女性的夢中情人，最近他的魅力又再添一筆，原來他去年底到釜山拍攝電影《V.I.P》的時候，在路上撿到受寒的流浪貓，不僅花時間在大街上找貓媽媽，後來更帶回首爾家中照顧，親自開出條件為牠找主人，愛心十足。
李鍾碩不僅外型優秀，內心也相當溫暖，非常喜歡小動物。（翻攝自IG）據韓媒《tvreport》報導，節目相關人士透露，李鍾碩去年底到釜山拍攝電影《V.I.P》，天氣非常寒冷，碰巧看到路邊在顫抖的貓咪，便和工作人員一起找貓媽媽找了很久，因為一直找不到，李鍾碩就把那隻小貓帶回家裡，還幫牠取名「核桃」，但他家裡已經養了2隻小狗，再養一隻貓可能有些困難，因此他親自尋找領養者，開出的條件相當嚴格，希望為小貓找到最好的環境與主人。
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