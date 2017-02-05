男團成員智商超過156！實際IQ竟高到測不出來
2017/02/05 08:46
「BLOCK B」成員朴經是演藝圈公認的「高智商偶像」。（翻攝自世界日報）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男團「BLOCK B」成員朴經，是演藝圈公認的「高智商偶像」，不僅過去曾是數學英才院出身，後來在tvN節目綜藝節目《大腦性感的時代－問題的男人》中因展現高智商與智慧，被封為「腦性感男」（大腦性感的男人）。他也在節目的建議下，接受了以「智商」為唯一入會標準、會員IQ基本門檻約是148的門薩測驗（Mensa Test），竟真的一舉通過取得會員資格，讓人刮目相看；而現在，他更大爆自己雖然獲得認證，但實際的IQ竟然高到測不出來！
數學英才院出身的朴經，從小就相當聰明，獲獎無數。（翻攝自tvN）
在4日播出的《演藝家中介》裡，節目組就與朴經聊到了他之前憑藉超高智商榮登「門薩協會會員」一事，對於自己的IQ被該協會認證為超高的156，朴經語出驚人表示：「實際上不是156」，讓節目組嚇了一大跳；朴經補充，目前門薩測驗所能測出的最高IQ數值就是156，「因為對方說超過156的話就測不出來，所以我也不知道自己的實際IQ數字到底是多少」，讓網友聽聞後震驚不已，紛紛表示：「真的太猛了」、「身為全能偶像又擁有超高智商，朴經也太厲害了！」
朴經雖通過測驗榮登「門薩協會會員」，還被測出IQ高達156，但他表示這是該機構所能測出的最高數值，實際IQ到底是多少連他自己也不知道。（翻攝自朝鮮體育）
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