姐姐激不得！男友讚蕾哈娜辣 翹臀珍爆氣秀下乳露恥骨
2017/02/05 13:25
翹臀珍昨在IG曬辣照，被外界認為是在對新歡德瑞克示威。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲「翹臀珍」珍妮佛羅培茲，去年和小17歲的加拿大嘻哈歌手德瑞克傳出熱戀消息，但德瑞克日前在演唱會上公開讚前女友蕾哈娜是女王，唱歌很性感，此舉似乎惹惱了翹臀珍，於是她不甘示弱，昨天在IG大秀好身材，把背心撩起大秀平坦小腹和渾圓南半球，就算年近半百，性感惹火度仍不輸年輕辣妹。
據《蘋果日報》報導，德瑞克上月底在歐洲巡演時，連續表演兩首他和蕾哈娜合作的歌曲《Work》、《Too good》，並對台下歌迷表示，蕾哈娜是女王，唱的歌非常性感，翹臀珍昨在IG曬美乳，並說：「讓身體和心靈準備好接下來的賭城演出。」被外界認為是跟德瑞克示威，去年他們在IG曬2人甜蜜相擁照，大方認愛，蕾哈娜火速取消關注翹臀珍，不過，之後又傳出翹臀珍和德瑞克交往只是為了炒作新歌，戀情撲朔迷離，相當不被看好。
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