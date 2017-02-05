京都煲愛被抓包 楊丞琳李榮浩冒出第三者
2017/02/05 08:23
〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲藝人楊丞琳和小1歲的中國歌手李榮浩，穩定交往2年，楊丞琳也自曝常見對方父母，儼然準媳婦模樣，外界都相當看好他們未來會修成正果，今有中國網軍在京都旅遊時巧遇小倆口，看到她們甜蜜的樣子，忍不住偷拍下來紀念，並在微博分享表示：「我就知道一定是你，原諒偷拍，很恩愛，祝福。」照片中他們雖然身邊跟著很多「隨扈」，例如曾和楊丞琳合作《17歲的天空》的演員金勤，但毫不影響小倆口約會，春節假期難得有時間相聚，看似心情不錯。
她先前曾被傳過秘婚，也屢傳會和男友合開公司，後來都遭到她嚴正否認，透露就算自立門戶成立工作室，也不會找男友合資，感情跟事業劃分的很清楚，不過私下感情仍然很甜蜜，不僅上月被發現穿李榮浩自創品牌「17」的衣服打廣告，近日又被拍到京都煲愛，廣受外界祝福。
曾和楊丞琳（左）合作《17歲的天空》的演員金勤（右），也和小倆口一起去京都玩。（翻攝自微博）
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