（影音）喜歡大胸還平胸？黃子韜機智答「3字」

黃子韜是許多少女心目中的理想型。（合成圖，翻攝自黃子韜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國明星黃子韜從韓團「EXO」退出後，回到家鄉發展可以說是越來越順遂，除了發表個人音樂方面作品，更參加許多綜藝節目，人氣不減反增。而近日，黃子韜被問到喜歡大胸還是平胸的女生，更是用「3個字」機智征服全場！

黃子韜被問到喜歡大胸部還小胸部的女生。（截取自秒拍）

黃子韜近日接受訪問透露自己的理想型，並且要根據記者給出的兩個選項2選1。剛開始被問到像是喜歡年紀比他大還是比他小時，黃子韜回答年紀大，之後像是長髮還是短髮他表示「隋便」，至於髮型則是偏好沒有瀏海，單、雙眼皮就靠憑感覺，花不到1秒就輕鬆就作答。

黃子韜機智回答「有就行」。（截取自秒拍）

不過當記者突然麻辣提問「大胸還是平胸」時，黃子韜頓時愣住並尷尬，不過不一會兒就傻笑說出「有就行」，機智又不得罪任何一方的回答被讚超有sense。此外，黃子韜其他的選擇也相當有趣，像是喜歡「虐人還是被虐」，他竟答出「互虐比較好」，而希望另一半喜歡的音樂是「嘻哈還是搖滾」，黃子韜更說「R&B」笑翻全場，完全可以從訪問中看見他單純直率的一面。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）