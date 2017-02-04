料理苦手邰正宵 打蛋掉蛋殼這樣解釋

邰正宵學做早午餐相當有架式。（記者趙世勳攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕去年推出新專輯《愛在當下》的邰正宵工作忙碌，常當空中飛人，平常也不太下廚，邰正宵大方認了廚藝不好，且粗心的他常常打蛋時還會把蛋殼一起打進去，他戲稱是補充蛋白質。

邰正宵擠惡魔蛋被讚很有天分。（記者趙世勳攝） 邰正宵倒蛋液時表情顯得有點緊張。（記者趙世勳攝）

這回邰正宵向外籍大廚取經，學做澎派又營養滿分的「煙燻鮭魚惡魔蛋」和「酸麵包配義式香腸番茄炒蛋」，這次在打蛋時果然「不意外」又把蛋殼加進蛋液裡，將蛋液倒進平底鍋時，表情也顯得有點緊張，不過他最後跟著大廚完工，整份成品看起來頗有專業架式，在擠惡魔蛋時也被誇很有天分。

邰正宵說，覺得做料理和寫歌有異曲同工之妙，因為都要經歷一番辛苦的過程，但成果總會讓人很有成就感，問他覺得做菜和寫歌哪個比較困難，他毫不猶豫的回答：「當然是煮菜！」他也直誇老婆「手藝很好」，最愛的就是老婆的番茄炒蛋，每次邰正宵到外地工作，吃飯時一定會點番茄炒蛋，解家愁兼做評比，他笑說：「到現在我還沒吃過比她煮得更好吃的番茄炒蛋。」每回在家吃飯，老婆煮飯，他就負責洗碗，相當疼妻。

邰正宵打蛋不小心把蛋殼也打進去。（記者趙世勳攝） 邰正宵學做料理覺得既辛苦又有成就感。（記者趙世勳攝） 邰正宵學做料理覺得既辛苦又有成就感。（記者趙世勳攝）