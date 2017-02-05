（影音）阿妹準小叔 帥氣露肌闖歌壇

男團泰坦健身打拳，教粉絲甩肉。（記者趙世勳攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕男團「泰坦」新春教跳露肌戰鬥操甩肉，成員漢之曾在特戰隊服役，公認身材最優，腹肌超猛最驚人，舞者出身的正義，親哥哥是天后阿妹的男友Sam，身為天后的「未來小叔」，阿妹是否有給意見？正義笑說：「她應該知道，不過最近太忙，還沒有機會碰到她。」義氣十足不敢出賣老哥。

「泰坦」推出首張EP《泰坦計畫》，成員比利、奧斯丁、漢之與正義平均年齡26歲，其中比利、正義曾是專業舞者，漢之則在銀行業工作，他們辭去原來本業，專心接受公司培訓，2年時間收入銳減為零，暫靠老本生活。

男團泰坦健身打拳，教粉絲甩肉。（記者趙世勳攝）熱愛表演的正義，從高中開始跳舞，曾任林俊傑、蕭亞軒等大咖的演唱會舞者，他與哥哥Sam相差11歲，兄弟倆長相頗為神似，談到出道讓家人有些擔憂，正義表示：「哥哥一開始也不太支持我，主要是擔心收入不太穩定。」讓他更希望能夠靠自己，在演藝圈闖出成績。

「泰坦」的老闆是麻吉成員大隸與舞蹈老師大目，團員笑稱培訓生活就像魔鬼訓練，老闆以軍事化的管理管教，包括能不能抽菸、喝酒、上夜店，加上有禁愛令，生活相當苦哈哈；泰坦今天將在西門聯合醫院前廣場，舉辦首場台北簽唱會。

天后「阿妹」張惠妹的男友Sam。（翻攝自臉書）