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隋棠傻到「開6指」 來不及打無痛分娩痛到爆！

2017/02/04 22:34

隋棠今年順利產女。（合成圖，翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名模隋棠2015年嫁給老公Tony，同年便產下兒子模樣超討喜的Max，今年年初又生下女兒Lucy，一家4口幸福的模樣讓人超羨慕。不過，今日隋棠在臉書上透露自己的產女過程，神經大條的她完全不知道自己要生，甚至拖到來不及打無痛分娩就開6指生產，讓她痛到大罵在一旁陪產的老公閉嘴！

隋唐女兒Lucy超可愛。（合成圖，翻攝自隋棠臉書）

隋棠今日晚間在臉書上分享自己這次的生女過程，她表示有了生兒子的經驗之後，明明這次醫生就提醒她「要注意一切可能要立馬拎包包進醫院的跡象」才來得及打「無痛分娩」，沒想到要生的當天她只是覺得自己腹部有些酸酸的就沒有放在心上，甚至還去小睡和下廚。直到她心血來潮去測量宮縮發現已經4到5分鐘一次，才被心急如焚的老公送去醫院。

到醫院的前一整天隋棠本來都相當鎮靜，沒想到護理師一替她檢查之後馬上說出「開6指」，連「無痛分娩」都來不及就要被送去生讓隋棠超震驚，一旁的Tony也只能露出替她惋惜的表情。

隋棠（右）和老公Tony（左）、兒子Max（中）感情超好。（翻攝自隋棠臉書）

進產房後，隋棠僅說「那種痛是多一秒都像會要了妳的命似的」，更搞笑表示自己還因此遷怒老公，不僅不領情老公幫她整理臉上被汗浸濕的髮絲，叫老公不要碰自己的臉因為覺得很煩；還要老公不要教她呼吸，因為會搶走她的氧氣；甚至連老公跟著醫生一起說「push」時，隋棠都大喊閉嘴，笑翻眾人。不過，隋棠也欣慰說，看到女兒Lucy健康出生的那一刻，所有不滿的情緒都只剩「感動」，真的是為母則強。

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