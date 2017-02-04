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（影音）「神話」行大禮謝台粉 ERIC在台慶生萌戴皮卡丘頭套

2017/02/04 21:35

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓長壽偶像團「神話」今在台4度開唱，嗨唱22首歌大秀熟男魅力。隊長Eric 去年接連演出夯劇《又是吳海英》、韓綜《一日三餐漁村篇》人氣再翻紅，連帶也讓「神話」演唱會票房再開紅盤，演唱會粉絲人數從2年前的5,000人暴增到9,000人。而Eric本月16日將度過38歲生日，今台粉也獻上慶生驚喜，還送上皮卡丘頭套讓Eric戴上，場面相當爆笑。

神話演唱會。（記者王文麟攝）神話今4度在台開唱。（記者王文麟攝）

「神話」向來以感情好著稱，今團員們在舞台上玩開，撩衣、解扣、環抱樣樣來，逗得粉絲尖叫聲不斷，而台粉這次為替「歐巴」們應援，除了募集240包總共3,600公斤的狗飼料做愛心外，也特地準備生日驚喜。9,000名粉絲在演唱會結束後，在台下猛唱生日快樂歌，成功把團員們叫出來，並送上Q版蛋糕、皮卡丘頭套、寶貝球等禮物祝壽，Eric雖笑稱沒有過生日的習慣，仍戴上皮卡丘頭套，團員前進和Andy則抓住Eric 猛親，獻吻祝壽，最後6名團員們跪在地上行大禮，感謝台粉支持。

神話演唱會上嗨玩假人挑戰遊戲。（記者王文麟攝）神話ERIC戴上粉絲送的皮卡丘頭套，提前在台過生日。（讀者提供）神話演唱會結束後行大禮，向粉絲道謝。（讀者提供）

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