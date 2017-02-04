Angelababy產後近照曝光 卡「婆媽」中間曬好感情

Angelababy（右）生完孩子就跟老公黃曉明（左）光速出院。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Angelababy2015年和黃曉明在上海舉辦世紀婚禮，今年1月17日baby更產下兒子「小海綿」，正式從人妻晉身人母。不過最令人佩服的，還是baby產後的超神恢復力，不僅光速出院、還陪婆婆逛花市，素顏卻氣色超好被誇果然是最強孕婦。

Angelababy（後排左四）回家過年氣色超好。（翻攝自全明星探微博）

Angelababy和黃曉明與雙方家人感情都相當好，近日雙方家人一同過年的照片更是曝光，可見照片中，黃曉明坐在地上露出燦笑，依然像著長不大的孩子，而baby則坐在婆婆和媽媽中間，可見其和長輩的好感情，似乎更扮演著兩家的橋梁。此外，baby的爸爸坐在後排左邊帥樣十足，黃曉明的爸爸則是緊靠在老婆身邊，看起來鶼鰈情深。

Angelababy（後排右）和黃曉明（左）與雙方家人感情相當好。（翻攝自Angelababy微博）

其實baby自從懷孕以來，除了肚子越來越大，四肢依然纖瘦跟本沒變化，更誇張的是生下孩子後，baby就和黃曉明火速出院，而出院時看起來就像一對剛熱戀的普通情侶，尤其是baby完全不像生過孩子，甚至產後幾天就現身陪婆婆逛花市，讓人讚嘆baby真的是體質很好。