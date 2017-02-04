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狂！大支發英雄帖 熱狗、蛋堡對尬玖壹壹

2017/02/04 21:10

大支對於能在NBA球場開唱相當緊張又興奮。（人人有功練提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手大支年前登上NBA球場開唱，他返台籌辦公益籃球賽，首度廣發英雄帖，號召全台灣的饒舌歌手大會師，包括熱狗、蛋堡、玖壹壹、小人、熊仔都參戰，分成南北聯隊對抗，大支笑說：「嘻哈歌手不能只靠一張嘴，打打球、飆飆汗也很健康。」他賽前分析北有強手熱狗、布雷克頂著，爆料玖壹壹的老闆阿弟球技也很強，南北對戰應為五五波。

「人人有功練之『人人有球打』」公益籃球賽，2月11日下午2點在台南的東光國小籃球場登場，這場球賽不收門票，歌迷入場可以自由樂捐，所得要全數捐出，資助偏鄉學校的體育發展單位。

熱狗將參加公益籃球賽。（本色音樂提供）

大支所屬的工作室，每年過年都會辦公益活動，加上大支本身熱愛籃球運動，每個禮拜都要打兩次，與熱狗、蛋堡都算球友，他談到：「一直以來都有想要辦公益球賽的想法，往年會救助流浪貓狗與關懷獨居老人，很感謝這些好朋友一直相挺。」

他透露饒舌歌手的時間也難喬，熱狗、蛋堡等老友二話不說就答應，頑童當天已排了活動，很可惜不能出席。這次球賽分隊則以嘻哈的廠牌為區分，台北聯隊有「本色」的熱狗、「顏社」的蛋堡、李英宏，外加其他獨立品牌的嘻哈歌手。

南部聯隊則有大支率領的「人人有功練」以及「混血兒娛樂」，大支與混血兒的老闆阿弟是10幾年好友，這次旗下的玖壹壹、187INC全都要共襄盛舉，玖壹壹正為高雄巨蛋演唱會閉關，先前談到今年是公益回饋年，不忘要粉絲一同做公益。

玖壹壹去年到NBA朝聖。（混血兒娛樂提供）

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