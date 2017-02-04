應采兒曬雪乳纖腰比基尼 陳小春卻...

應采兒的性感身材完全看不出已經是一個三歲男孩的媽媽。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台灣出生的女星應采兒，27歲時嫁給大她16歲的香港男星陳小春，婚後育有一子Jasper，結婚6年與陳小春的感情依然如膠似漆，令人稱羨。

應采兒婚後甜蜜幸福。（翻攝自微博）

日前應采兒才在微博大曬自己的比基尼照片，原本擔心尺度太大老公會揍她，姣好身材得到不少讚美，昨日又再次PO了尺度更寬、更清楚的比基尼照，而且還有展現雪白雙乳的仰視角度，讓人眼睛吃了不少冰淇淋，看來老公已經答應可以新春大放送了。與前次不同的是，這次是與老公陳小春一起拍，還調皮的留言：「重點就是：我美就好了～哈哈哈！陳小春你自己看著辦吧！」才發現原來陳小春的搞笑畫風跟應采兒的唯美風格完全不搭，只見陳小春的照片不是被水淋成落湯雞就是趴在沙灘上像一隻抬頭龜，十分搞笑。而嬌妻應采兒則是要多美有多美，不管是躺在草皮上看鏡頭，露出雪白的胸部，或是兩雙細腿交叉襯托出完美的腰線，少女身材完全沒變，簡直美上天了！

陳小春被水淋的照片畫風跟老婆的陽光性感風格差好多。（翻攝自微博） 陳小春。（翻攝自微博） 應采兒的仰視角度照片，好身材一覽無遺。（翻攝自微博） 應采兒曬自己的比基尼照。（翻攝自微博） 陳小春趴在沙灘上很像一隻烏龜。（翻攝自微博）