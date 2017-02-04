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鼓鼓擔心發胖 粉絲鼓譟：快脫掉！

2017/02/04 19:02

鼓鼓以吉他自彈自唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鼓鼓今天在台南舉辦新歌演唱會，剛過完農曆新年，他在台上說：「放了一陣子假，一直擔心我變太胖，所以特別挑了大件一點的衣服。」語畢粉絲竟狂喊：「脫掉！脫掉！」讓鼓鼓尷尬笑回：「大過年的一直叫人家脫衣服，我好不容易才找到這麼大件的耶！」

鼓鼓舉辦新歌演唱會。（相信音樂提供）

單飛發片的鼓鼓，年後在台南、台中與桃園舉辦安可加場演唱會，對於全台巡迴，他一點也不覺得累，「很多歌迷都是學生，可能跨一個縣市對他們來說都很遠了。」這2天開唱更準備了「ALL PASS紅包」，要與歌迷同樂。

演唱會上，鼓鼓賣力唱跳新歌，更拿起木吉他自彈自唱，讓歌迷驚喜不已，鼓鼓談到：「我最要感謝的，除了你們，還有我的團員。」安可獻唱MP魔幻力量的招牌曲《我還是愛著你》，歌迷立刻跟著大合唱，氣氛感人。

鼓鼓2月5日在台中TADA方舟、2月12日在桃園展演中心繼續嗨唱，這個月在南投、屏東、嘉義、板橋還有「最終回」鼓鼓《MAKE IT REAL 鼓鼓 可以唷》簽唱會，時間可洽相信音樂官方臉書。

鼓鼓舉辦新歌演唱會。（相信音樂提供）鼓鼓展現音樂才華，現場狂秀鼓技。（相信音樂提供）

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